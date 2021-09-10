أسعار النفط في ارتفاع لليوم الرابع على التوالي مع استمرار تعطل الإمدادات الأمريكية

واصلت أسعار الخام ارتفاعها، الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، مع استمرار تعطل نحو 80 بالمئة من الإنتاج في خليج المكسيك جراء الإعصار "أيدا" الذي ضرب السواحل الجنوبية للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 6:51(ت.غ)، ارتفعت عقود خام برنت القياسي، تسليم نوفمبر/تشرين الثاني، 66 سنتا أو بنسبة 0.92 بالمئة، إلى 72.11 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر/تشرين الأول، 58 سنتا أو بنسبة 0.85 بالمئة إلى 68.72 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار الخام مكاسب بنحو واحد بالمئة عن التسوية، الخميس، عقب إعلان شركة "شل"، أكبر منتج في خليج المكسيك، "القوة القاهرة" ما يعني إلغاء عقود لعدم القدرة على تسليم الشحنات للمشترين.

وتأثر الإنتاج بشدة في خليج المكسيك، قبل صناعة النفط الأمريكية، بالاعصار "أيدا"، ومازال انتاج يومي بنحو 1.4 مليون برميل من الخام معطل للأسبوع الثاني، إضافة إلى حوالي 1.7 مليار قدم مكعبة من الغاز.

وبالإجمال، فقدت السوق العالمية الأسبوع الماضي نحو 20 مليون برميل من النفط الخام بسبب تعطل الإمدادات في خليج المكسيك.

وتكافح الشركات العاملة في الخليج لإعادة تشغيل منصاتها، إذ ما زال نحو 70 منصة معطلة، من أصل 288 منصة تم إخلائها خلال الإعصار.

وتلقت أسعار الخام دعما من بيانات رسمية أمريكية صدرت الخميس، أظهرت تراجعا في مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ونواتج التقطير، بمقدار 1.5 مليون برميل و 7.2 ملايين برميل و3.1 مليون برميل على الترتيب.