"بوينج" تتوقع 9 تريليونات دولار حجم سوق الطيران العقد القادم

توقعت شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات، أن تبلغ قيمة سوق الطيران التجاري والدفاعي والفضائي 9 تريليونات دولار خلال العقد القادم.

وقالت الشركة، في تقرير "توقعات السوق التجارية 2021-2040"، إن "هذه التوقعات ارتفعت من 8.5 تريليونات دولار عام 2020، ومن 8.7 تريليونات دولار في توقعات ما قبل الوباء لعام 2019، وهو ما يعكس التقدم المستمر في التعافي في السوق".

ونقل التقرير عن مارك ألين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بالشركة قوله: "مع تعافي صناعتنا واستمرارها في التكيّف لتلبية الاحتياجات العالمية الجديدة، نظل واثقين من النمو طويل الأجل لقطاع الطيران".

وتعكس توقعات السوق التجارية تعافي السوق العالمية إلى حدّ كبير كما توقعت "بوينج" في عام 2020.

ووفقا للتقرير، يقود الطلب على السفر الجوي المحلي الانتعاش، حيث من المتوقع أن تحذو الأسواق البينية حذوها مع تخفيف القيود على الصحة والسفر، تليها عودة الرحلات الطويلة إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2023 إلى 2024.

وتتوقع "بوينج" طلبا عالميا لمدة 10 سنوات على 19 ألف طائرة تجارية بقيمة 3.2 تريليونات دولار.

وأشار التقرير إلى زيادة الطلب المتوقع على طائرات الشحن المخصصة، بما ذلك الموديلات الجديدة والمحولة، مع الطلب المستمر على الشحن الجوي.

ويتوقع مسؤولو التسويق في الشركة أن أسطول الشحن العالمي في عام 2040 سيكون أكبر بنسبة 70 بالمئة من أسطول ما قبل الجائحة، وفقا للتقرير.

وقالت الشركة إن حركة المسافرين من المتوقع أن تنمو بمعدّل 4 بالمئة سنويا، دون تغيير عن توقعات العام الماضي.