تركيا تصدر أول "بطاقة تركوازية" للأجانب

سلم وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد بيلغين، أول "بطاقة تركوازية" المعدة لجذب المستثمرين والقوى العاملة المؤهلة إلى البلاد، لرجل الأعمال الأسترالي ستيفن يونغ.

ونقل بيان صادر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، الجمعة، عن بيلغين قوله إن "البطاقة التركوازية" تمنح لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات، ولاحقا بشكل دائم بعد إجراء التقييمات في نهاية المدة.

وقال بيلغين في البيان إن "بطاقة تركواز تمنح للقوى العاملة ذات المؤهلات العالية التي تساهم أو من المتوقع أن تقدم إسهامات في بلدنا".

وأضاف أن البطاقة "تمنح حامليها الحق في العمل والإقامة في تركيا إلى أجل غير مسمى وبشكل مستقل أو مرتبط بصاحب العمل، والحق في الدخول إلى تركيا والخروج منها بشكل متعدد".

وبين أنه يمكن لحامل البطاقة على المدى الطويل الحصول على الجنسية التركية في حال استيفائه للشروط.

وتمنح البطاقة للأجانب المستثمرين والعلماء والفنانين والرياضيين والأشخاص المتميزين ذوي المؤهلات، بحسب البيان.

يشار أن "لائحة البطاقة التركوازية" التي تتضمن الإجراءات المتعلقة بإصدار البطاقة، دخلت حيز التنفيذ في 14 مارس/ آذار 2017.