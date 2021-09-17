تركيا تقود ندوة دولية عن المدن المستدامة عبر الإنترنت

برعاية مجموعة "تركواز ميديا" الإعلامية الشركة الأم لصحيفة ديلي صباح اليومية ومجلة "إن بيزنس"، عقدت تركيا ندوة عبر الإنترنت لتشجيع الوعي البيئي في تخطيط المدن في وقت متأخر من يوم الخميس، شارك فيها إضافة للمسؤولين الأتراك، مسؤولون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وممثلون عن القطاع الخاص.

وناقشت الندوة الثامنة من نوعها، طرقاً لزيادة الاستدامة في كل جانب من جوانب الحياة، مع التركيز بشكل خاص على تخطيط المدن الكبرى.

وخلال الندوة ألقت "حلية غولار" رئيسة تحرير "إن بيزنس" كلمةً أكدت فيها التزام مجموعة "تركواز ميديا" بالاستدامة.

وقالت: "إننا نولي اهتماماً كبيراً للاستدامة ونركز عليها بشدة في تقاريرنا" مضيفةً أنهم يبذلون قصارى جهدهم لزيادة الوعي حول هذا الأمر الحيوي.

وفي غضون ذلك، أكد "شكرو قره تيبيه" القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة المحلية في الرئاسة التركية، أن "العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بحاجة إلى التنظيم" من أجل المدن المستدامة.

كما أشادت "ميمونة محمد شريف" المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بجهود تركيا في حماية البيئة. وأضافت "شريف" أنها سعيدة لرؤية مشروع "النفايات الصفرية" يحقق الكثير من النجاح في مجال الاستدامة البيئية، مشيدة بتركيا التي لم تدخر أي جهد في السنوات الأخيرة لتجنب الهدر.

يذكر أن مشروع "النفايات الصفرية" الذي أطلقته السيدة الأولى أمينة أردوغان والحاصل على جائزة الأمم المتحدة، أصبح المشروع الأول الذي يعكس جهود تركيا في مكافحة النفايات وجمعها بشكل منفصل من أجل إعادة تدويرها.

ويهدف المشروع الذي بدأ عام 2017 ، إلى زيادة معدلات استرداد النفايات إلى 35% بحلول عام 2023. بينما يبلغ المعدل الحالي 19%.

وتم بفضل هذا المشروع في الفترة بين عامي 2017 و 2020 توفير 315 مليون كيلوواط ساعي من الطاقة، و 345 مليون متر مكعب من المياه، و 50 مليون برميل من النفط، و 397 مليون طن من المواد الخام.

كما منع المشروع 2 مليار طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأنقذ 209 ملايين شجرة.

أما من الناحية الاقتصادية فقد جلب المشروع 17 مليار ليرة تركية للاقتصاد التركي من حزيران/يونيو 2017 إلى نهاية عام 2020.

ويهدف المشروع أيضاً إلى توظيف 100.000 شخص بشكل مباشر وتحقيق توفير مالي بقيمة 20 مليار ليرة تركية بحلول عام 2023. وتشمل المدخرات الأخرى المتوقعة 100.000 لتر من النفط لكل 1 طن من الزجاج المعاد تدويره و 17 شجرة لكل طن من الورق المعاد تدويره.