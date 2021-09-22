المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، الأربعاء، تثيبت الفائدة دون تغيير لتظل بين نطاق صفر و0.25 بالمئة، كما أبقى على حجم برنامج مشتريات الأصول بـ 120 مليار دولار أمريكي شهريًا.

وقال البنك، في بيان، في ختام اجتماعات لجنته للسياسات النقدية استمرت يومين، إن إبطاء برنامج شراء السندات قد يكون مبررا في وقت قريب، إذا استمر تقدم الاقتصاد الأمريكي نحو تحقيق هدفي التضخم عند معدل 2 بالمئة والتوظيف الكامل.

وأفاد في بيان، أن أعضاء اللجنة صوتوا بالإجماع على إبقاء معدل الفائدة مستقرا قرب الصفر، ولكن الغالبية ترى أن ارتفاع الفائدة خلال 2022 سيكون في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وحسب البيان، يلتزم الاحتياطي الفيدرالي باستخدام مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.

وأشار إلى التقدم في التطعيمات ضد فيروس كورونا والدعم القوي للسياسات، التي استمرت في دعم مؤشرات النشاط الاقتصادي والعمالة في التعزيز.

ووفق البيان، تحسنت القطاعات الأكثر تضررًا من الوباء في الأشهر الأخيرة، لكن ارتفاع حالات الإصابة كوفيد-19 أدى إلى إبطاء تعافيها.

وأفاد بأن التضخم مرتفع مما يعكس إلى حد كبير عوامل انتقالية.

وتابع: "تظل الظروف المالية العامة ملائمة، مما يعكس جزئيًا تدابير السياسة لدعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأمريكية".

وقال الفيدرالي، إن مسار الاقتصاد يعتمد على مسار الفيروس، ومن المرجح أن يستمر التقدم في التطعيمات في الحد من آثار أزمة الصحة العامة على الاقتصاد، لكن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة.

ومنذ مارس/آذار 2020، يحافظ المركزي الأمريكي على مشتريات بمقدار 80 مليار دولار على الأقل لسندات الخزانة، و40 مليارا على الأقل لأوراق مالية بضمان رهون عقارية.