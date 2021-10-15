إسطنبول.. لقاء يجمع بين رجال أعمال بحرينيون ونظرائهم الأتراك

التقى رجال أعمال بحرينيون مع نظرائهم الأتراك في إسطنبول بهدف تقييم الفرص المتاحة للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين.

واجتمع رجال أعمال من كلا البلدين على مأدبة عمل، نظمها مجلس الأعمال التركي- البحريني في إسطنبول.

وحضر الفعالية رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي والوفد المرافق.

وقالت رئيسة مجلس الأعمال التركي البحريني، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، بيلغون غوركان، إن رجال الأعمال البحرينيين يرغبون القيام بأعمال في قطاعات مختلفة.

ولفتت إلى أن الجانب البحريني أبدى اهتماما بلقاء ممثلي الشركات العاملة في قطاعات البرمجة، والسيارات، والأغذية والتكنولوجيا وغيرها.

كما أشارت إلى أن رجال الأعمال البحرينيين واصلوا محادثاتهم مع الشركات التركية في قطاعات الأثاث والمنسوجات.

وأوضحت أن الوفد البحريني تجول في عدة مدن تركية قبل زيارة إسطنبول.

وأعربت غوركان عن سعادتها بالأنباء التي سمعتها من رجال الأعمال البحرينيين بشأن حل مشكلة التأشيرات المتواصلة منذ عامين.

وأوضحت أن البحرين لم تكن تمنح تأشيرات للأتراك، خلال الفترة الماضية، إلا أن الملك البحريني تعهد بحل المشكلة خلال لقائه السفيرة التركية لدى المنامة أسين تشاقل قبل عدة أسابيع.

ولفتت إلى أن رجال الأعمال البحرينيين أكدوا أن مشكلة التأشيرات قد تم حلها.

وأشارت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 379 مليون دولار عام 2020، مؤكدا ضرورة زيادة الرقم.

بدوره قال هندي أن الهدف الرئيسي من الفعالية هو التواصل مع الشركات التركية لمناقشة فرص التعاون المتاحة.

وأوضح أن بلاده تستورد الكثير من الأغذية وأن تركيا تعد من البلدان المهمة للغاية في هذا القطاع.

ولفت أن البحرين تستورد سلعا من تركيا في عدد محدود من المجالات لا يتعدى الـ 4-5 مجالات، وأنهم يرغبون في توسيعها.

وأوضح أن البحرين بدورها تصدر إلى تركيا سلعا محدودة كالنفط والألمنيوم، وأنهم يرغبون في توسيع مجالات الصادرات أيضا