تركيا والجزائر.. تعاون جديد بمجال الصناعات الصيدلانية

التقى وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري عبد الرحمن بن باحمد، مع السفيرة التركية لدى الجزائر ماهينور أزديمير غوكتاش يوم أمس الخميس، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الصناعات الدوائية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الجزائرية، حيث تباحث الطرفان سبل تطوير العلاقات بين البلدين عن طريق عقد اتفاقية وشراكة بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ونظريتها التركية.

وأضاف البيان الصادر عن وزارة الصناعات الصيدلانية الجزائرية، أن المحادثات تناولت رغبة المختبرات التركية في الاستثمار بمجال الإنتاج البيوتكنولوجي، لا سيما الأدوية المضادة للسرطان، الأمر الذي سيعزز مكانة الجزائر كمنصة للإنتاج الصيدلي الموجه للتصدير نحو إفريقيا.

وخلال الفترة الأخيرة شهدت العلاقات التركية الجزائرية تعاون في عدة مجالات مختلفة.