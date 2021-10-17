وفد تركي يبحث بالإمارات تعزيز العلاقات التجارية

بحث وفد تجاري تركي مع مسؤولين حكوميين في الإمارات تعزيز علاقات التجارة المشتركة بين البلدين لزيادة أرقام تبادل السلع خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الأحد، عقب اجتماع مسؤولين من كلا البلدين، على هامش فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

وشارك في الاجتماع عن الجانب الإماراتي مسؤولون حكوميون والقطاع الخاص، برئاسة ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعن الجانب التركي وفد يرأسه توفيق أوز، رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال المشترك مع الإمارات.

ويأتي اللقاء، بعد قرابة شهرين من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها، إن "الإمارات ستقوم قريبا باستثمارات كبيرة في بلدنا، إذ لديهم أهداف وخطط استثمارية جادة للغاية".

وبحث الجانبان خلال اللقاء، خطط تنويع الفرص الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين. وفق (وام).

كما بحثا التحديات الاقتصادية وسبل معالجتها، وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون من الجانب الاقتصادي والاستثماري.

وأطلع ثاني الزيودي، الوفد التركي، على التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في الإمارات، أبرزها تحرير الاستثمار من خلال السماح بالتملك الأجنبي الكامل للشركات بنسبة 100 بالمئة، باستثناء أنشطة محدودة ذات أثر استراتيجي بالنسبة للدولة.

وسجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بنحو 21 بالمئة خلال العام الماضي 2020، إلى 8.9 مليارات دولار، صعودا من 7.3 مليارات دولار في 2020.