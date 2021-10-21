منتدى اقتصادي يشيد بجهود تركيا بتعزيز السلام والاستقرار بإفريقيا

أشاد المشاركون في "منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي"، بجهود تركيا ومساهمتها في تعزيز السلام والاستقرار وتطوير البنية التحتية في بلدان إفريقيا.

وانطلقت أعمال النسخة الثالثة من المنتدى، الخميس، بمركز إسطنبول للمؤتمرات، بمشاركة ممثلين عن 45 دولة إفريقية، إضافة إلى مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص التركي والإفريقي.

ويتولى المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية "DEİK" تنظيم المنتدى، الذي يختتم أعماله الجمعة، بالتعاون مع وزارة التجارة التركية ومفوضية الاتحاد الإفريقي (AUC).

وذكر البيان المشترك للمنتدى، أنه بهدف تعزيز الشراكة الدائمة بين تركيا وإفريقيا من أجل التنمية والتكامل الاقتصادي بينهما، تمت الإشارة إلى ما يلي:

أعرب المنتدى عن دعمه لجدول أعمال الاتحاد الإفريقي لعام 2063، وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي تركز على النمو الشامل والتنمية المستدامة للبلدان الإفريقية.

وأقر بأهمية دور الاتحاد الإفريقي في تعزيز التكامل الاقتصادي لإفريقيا، وثمّن جهود تركيا ومساهمتها في تعزيز السلام والاستقرار وتطوير البنية التحتية في إفريقيا.

وأوصى المنتدى المنظمين بمواصلة تعزيز منصة الحوار المشترك الحالية، وتعزيز الصداقة التقليدية الإفريقية التركية، وتعميق التعاون الاستراتيجي المتبادل، وتطوير آلية تعاون ملموسة بين تركيا وإفريقيا.

وأضاف البيان أن "تركيا التي أظهرت أداءً مميزا في السنوات العشر الماضية بنموها المستقر وكونها قوة اقتصادية مهمة في منطقتها، أعربت عن استعدادها لمشاركة تجربتها التنموية في مختلف المجالات مع نظيراتها الإفريقية لتعزيز وتوسيع تعاونها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي".

وجدد المنتدى موقفه المتمثل في إيلاء الأولوية للتعاون في البنية التحتية ضمن إطار الشراكة التركية الإفريقية وتعزيز التعاون في مجالات الصحة والطاقة وغيرها من مجالات تطوير البنية التحتية في إطار أجندة عام 2063 ومشاريعها الرئيسية. وفي هذا السياق أكد المنتدى على أهمية دعم القطاع الخاص لمشاريع البنية التحتية في الدول الإفريقية.

** تأكيد على ضرورة زيادة إمداد البلدان الإفريقية بلقاحات كورونا

وبحسب البيان المشترك، شجع المنتدى القطاع الخاص على الاستثمار في التكنولوجيا والسياحة والزراعة وتوليد الطاقة ومرافق وخدمات النقل والتوزيع والطيران والملاحة والتعليم والصحة وتصفير انبعاثات الكربون كمجالات ذات أولوية.

وشدد المنتدى على أهمية تعزيز التعاون بين تركيا وإفريقيا لتعزيز قدرات التصنيع الزراعي والإنتاج في القارة من خلال إنشاء مراكز إقليمية للتصنيع الزراعي والإنتاج كوسيلة لزيادة التجارة بين بلدان القارة وزيادة حصة إفريقيا في التجارة العالمية.

وأعاد المنتدى التأكيد على الدور المهم للاتحاد الإفريقي في تعزيز التكامل الاقتصادي للقارة، ولا سيما عبر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA) التي دخلت اتفاقيتها حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2021.

وأشار المنتدى إلى أن منطقة التجارة المذكورة ستخلق المزيد من الفرص للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وإفريقيا، وتوفر فرصا لجذب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يمكن استخدامها لتحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين.

وأكد المنتدى أهمية دور المرأة والشباب في التنمية المستدامة للبلدان، وأعرب عن التزامه بتوفير بيئة مواتية للنساء والشباب للقيام بدور فعال في مجالات التنمية التجارية والمستدامة في تركيا وإفريقيا.

وشدد المنتدى على ضرورة زيادة إمدادات لقاحات كورونا إلى البلدان الإفريقية، وأعرب عن ارتياحه لتحقيق نتائج مفيدة للطرفين، ووافق على عقد النسخة القادمة من المنتدى في عام 2023، بهدف تعزيز الشراكة بين إفريقيا وتركيا .

وكانت النسخة الأولى والثانية من منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي، قد انعقدت عامي 2016 و2018 على الترتيب.