أردوغان: هدفنا رفع حجم التجارة مع إفريقيا إلى 75 مليار دولار

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن بلاده تهدف لرفع حجم تجارتها مع القارة الإفريقية إلى 75 مليار دولار سنويا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، خلال المنتدى التركي ـ الإفريقي الثالث للاقتصاد والأعمال بولاية إسطنبول.

وقال أردوغان: "حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا ارتفع إلى 25.3 مليار دولار نهاية 2020 ونهدف لرفعه إلى 50 مليار دولار في مرحلة أولى ثم إلى 75 مليار دولار سنويا".

وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات التركية في القارة الإفريقية تجاوزت 6 مليارات دولار.

وأعرب عن ثقته في أن الروابط الصادقة التي تجمع تركيا بدول إفريقيا ستزداد قوة خلال الفترة القادمة.

ولفت أردوغان على أن الشعوب الإفريقية تُركت في مواجهة أزمة صحية كبيرة، ولم تتلق أي مساهمات في مكافحتها لجائحة كورونا.

وأضاف: "سنقدم مساعدات لدول القارة في مجال اللقاحات (المضادة لكورونا) بمساهمة من دول المجلس التركي وقيادة تركيا".

وزاد: "لا نرى من الصواب التعامل مع قضية اللقاح على أساس المصالح المادية البحتة والربح، في حين أن الآلام التي نشهدها واضحة".

وأكّد أن هناك 44 دولة إفريقية بين الدول التي ساعدتها تركيا بالأجهزة والمعدات الطبية خلال فترة الجائحة.

وفي السياق، عبر أردوغان عن سعادته لانعقاد المنتدى فور عودته من جولته الإفريقية (جرت بين 17 و20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري).

وقال إنه التقى على هامش الجولة (شملت أنغولا وتوغو ونيجيريا) زعماء أفارقة واطلع على الأوضاع في القارة.

وأشار أردوغان أن المنتدى ناقش فرص الاستثمار المتبادل في العديد من المجالات بدءا من الطاقة وحتى الزراعة والصحة والنظام المصرفي والابتكار.

وذكر أن الشخصيات المعنية عرضت في المنتدى اقتراحاتها بشأن السياسة التي من شانها تفعيل الإمكانات بين تركيا ودول القارة.

وأوضح أن تركيا تثبت من خلال أعمالها التي تقوم بها في عموم إفريقيا بأن محبتها تجاه أشقائها الأفارقة ليست مجرد كلام.

وتابع: "يسعدنا أيضًا أن نرى الشعوب الإفريقية تتعامل مع بلدنا وشعبنا بنفس الصدق".

وأشار إلى أن زيادة استثمارات تركيا في بلدان القارة تعود بالفائدة على المستثمرين وشعوب تلك البلدان في نفس الوقت.