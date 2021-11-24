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ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب محضر الفيدرالي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 24.11.2021 12:57
آخر تحديث في 24.11.2021 13:31
ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب محضر الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الأربعاء، إلا أنها ظلت دون مستوى 1800 دولار للأونصة بفعل قوة الدولار، وترقب صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأخير خلال وقت لاحق اليوم.

وعند الساعة (8:29 ت.غ)، ارتفع المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بمقدار 3.95 دولارات أو بنسبة 0.22 بالمئة، ليتداول عند 1793.11 دولارا للأوقية.

وزادت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.58 بالمئة أو10.3 دولارات، إلى مستوى 1796.6 دولارا للأوقية.

في الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.03 بالمئة عند 96.52.

وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، اليوم، الذي قد يحدد توجهات السياسة النقدية الأمريكية وموعد رفع أسعار الفائدة.

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