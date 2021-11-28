عائدات صادرات "الفستق العنتابي" في تركيا بلغت حوالي 158 مليون خلال العام

بلغت عائدات تركيا من صادرات "الفستق العنتابي"، 158 مليونا و248 ألف دولار، خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي.

وبحسب بيانات أحصتها وكالة الأناضول من اتحاد مصدري جنوب شرقي الأناضول، فإن صادرات "الفستق الحلبي" حققت نمواً بنسبة 33 بالمئة، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني-أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

ووصل "الفستق العنتابي" التركي خلال الفترة ذاتها، إلى 103 دولة، بكمية بلغت 15 ألفا و126 طنا.

وتصدرت إيطاليا، قائمة البلدان الأكثر استيراداً، وذلك بواقع 38 مليونا و819 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ 9 ملايين و396 ألف دولار.

وفي حديثه للأناضول، قال رئيس مجلس إدارة بورصة تجارة شانلي أورفة، محمد قايا، إنهم يتوقعون ارتفاع كمية صادرات "الفستق العنتابي" بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف أن كمية صادرات "الفستق العنتابي" خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي، تجاوزت صادرات كامل عام 2020 من المنتج نفسه.

يُذكر أن تسمية هذا المنتج بـ "الفستق العنتابي" يعود إلى ولاية غازي عنتاب التركية التي تشتهر بزراعته.