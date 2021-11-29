طريق إسطنبول-إزمير السريع.. صديق للبيئة البشرية والطبيعية

لتقليص مدة السفر من نحو خمس ساعات ونصف إلى ثلاث ساعات ونصف بين إسطنبول وإزمير أقيم الطريق السريع بينهما، ولإثراء الحياة البرية وحماية البيئة زرعت أكثر من 6.7 مليون شتلة على طول الطريق.



ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول من المديرية العامة للطرق السريعة، فإن طول طريق إسطنبول - إزمير، والذي تم تنفيذه بنموذج "التشييد والتشغيل ونقل الملكية"، يبلغ 426 كيلومترًا.



وفي إطار المشروع، تم إيلاء أهمية خاصة بالحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار، أثناء بناء هياكل البنى التحتية والأنفاق والجسور، ولهذا الغرض، تم إنشاء 38 جسرًا بطول إجمالي 21 ألفًا و571 مترًا، و3 أنفاق بطول 6 آلاف و445 مترًا على الطريق السريع.



- إنشاء جسور بيئية للحياة الفطرية



عملت الشركة المنفذة، "شركة بناء وتشغيل الطرق السريعة"، على حماية ممرات الحياة البرية، على امتداد الطريق. وبالنظر إلى هذه الممرات التي تم تحديدها في نطاق دراسات التنوع البيولوجي، تم بناء أنفاق وجسور صديقة للبيئة، لمنع إحداث تأثير سلبي على الحياة البرية في المنطقة.



ومن أجل المحافظة على الحياة البرية وضمان استمرارية الأنواع، تم بناء جسور صديقة للبيئة في ولايتي باليكسير ومانيسا، إضافة إلى تنفيذ مشاريع خاصة بحماية الحياة البرية وزيادة المساحات الخضراء واستخدام أسوار الطريق بطريقة لا تؤثر على النظام البيئي.



- جسر عثمان غازي



تعتبر منطقة "هرسك لاغونو"، بمنطقة "آلتين أوفا" بولاية "يالوفا" التركية (غرب)، إحدى المناطق الرئيسية في تركيا والتي تستضيف العديد من أنواع الطيور خاصة في فصلي الخريف والشتاء، من بينها طيور النحام.



وتحتوي المنطقة على بحيرة مساحتها 152 هكتارًا، وهي موطن لـ 236 نوعًا من الطيور. لذلك وضعت مؤخّرًا تحت الحماية بقرار صادر عن رئاسة الجمهورية التركية، وكذلك تصميم الطريق المتصل بخط جسر عثمان غازي على شكل قوس يمر بعيدًا عن البحيرة لعدم الإضرار بطبيعتها وحماية التوازن البيئي.



- انخفاض الانبعاثات



المدير العام لشركة بناء وتشغيل الطرق السريعة، خليل أومورتاك، قال إن قضايا المحافظة على البيئة تحظى باهتمام كبير في كل مرحلة من مراحل بناء الطريق..



وأضاف لمراسل الأناضول، أن تكاليف بناء الطريق زادت حاليًا 300 مليون ليرة مع تغيير خط مسار الطريق الواصل بجسر عثماني غازي في سبيل حماية الحياة الطبيعية في منطقة "هرسك لاغوغو".



وأشار أومورتاك أن تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالبناء والتشييد على الطريق السريع جرت مع إيلاء أقصى الاهتمام بالمحافظة على الحياة البيئية والطبيعية، وإجراء تحليل أولي لفهم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع على محيطه بما يتماشى مع المعايير الدولية.



وذكر أومورتاك أنه تم إنشاء حاجز لمنع انتشار التلوث الصوتي (الضوضاء) على امتداد الطريق السريع، وذلك من خلال زراعة الأشجار، وخاصة في المناطق القريبة من بحيرة هرسك، مشيرًا أن شركته قامت بزراعة أكثر من 6.7 مليون شتلة على الطريق السريع بأكمله منذ عام 2014.