انتعاش محتمل في قطاع المعارض بتركيا عام 2022

يستعد قطاع المعارض في تركيا لدخول عام 2022 بتفاؤل وسط توقعات بانتعاشه كبيرة بعد عودته إلى حالته الطبيعية التي كانت عليها عام 2019، أي قبل جائحة كورونا.

ومما زاد من آمال وتفاؤل أصحاب قطاع المعارض في تركيا، هو الإقبال الكبير الذي حظي به هذا المجال، في النصف الثاني من العام الحالي.

وقالت زينب أونال أوزطوب، رئيسة المجلس التنفيذي لمجموعة "توياب" للمعارض في تركيا، في حديثها لوكالة الأناضول، إنهم واجهوا صعوبات وتحديات كبيرة في النصف الأول من العام الحالي، بسبب التدابير والقيود المفروضة في إطار مكافحة كورونا.

وأضافت أن النصف الثاني من العام 2021، كان مختلفاً تماماً عن نصفه الأول، حيث شهد قطاع المعارض إقبالاً محلياً وإقليمياً ودولياً كبيراً.

وأفادت أنه واعتباراً من أغسطس/ آب 2021، اكتسب قطاع المعارض زخماً كبيراً، وكانت الانطلاقة مع المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF)، ليبدأ بعده قائمة مزدحمة بالمعارض المحلية والدولية التي أقيمت في تركيا.

وأعربت أوزطوب عن اعتقادها باستمرار انعقاد المعارض في تركيا، بمختلف القطاعات حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وأفادت بأن المعارض التي أقيمت في النصف الثاني من 2021، فاقت التوقعات المتعلقة بالإقبال عليها، لا سيما من قبل الزوار الأجانب.

ولفتت إلى أنه نظراً لاستمرار القيود على المعارض في أوروبا، فإن الأنشطة المماثلة المقامة في تركيا تعد الوحيدة من نوعها تقريباً في المنطقة.

واستطردت: "هناك أزمة عالمية في خطوط الإمداد من الصين، لذا فإن العديد من المنتجين العالميين يبحثون عن شركات إمداد تركية، وهذا ما نلاحظه جلياً في المعارض، حيث تشهد إقبالاً كبيراً على المنتجين الأتراك وشركات الإمداد التركية".

وأوضحت "أوزطوب" أنهم تفاجأوا بحجم الإقبال الذي حظيت به المعارض المقامة في تركيا، خلال موسم الخريف الحالي، خاصة من قبل بلدان أوروبا الغربية.

وأكدت أن حجم الإقبال على المعارض المقامة في النصف الثاني من العام الجاري، تضاعف عما كان عليه عام 2019 الذي وصفته "بالذروة بالنسبة لقطاع المعارض في تركيا".

وتابعت: "زوّار معارضنا لم يأتوا من المناطق الجغرافية القريبة فقط، بل استطعنا جذب زوار من أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية".

وبحسب تقرير المكتب العالمي للمعارض، فإن المعارض الضخمة في أوروبا لن تعود إلى وضعها الطبيعي التي كانت عليه قبل وباء كورونا، إلا على المدى البعيد.

وفي تعليقها على ذلك، قالت "أوزطوب" إن المعارض الضخمة التي كانت تقام في أوروبا ستحّل محلها المعارض الإقليمية القوية، كتلك التي تقام حالياً في تركيا.

وأردفت: "لذا وبناء على هذا، فإننا نحرص على اغتنام هذه الفرصة واستغلالها من خلال المعارض التي ستقام في تركيا العام المقبل".

واختتمت "أوزطوب" حديثها بالإشارة إلى أن "توياب" ستنظّم عام 2022 أكثر من 80 معرضاً في قطاعات عدة، لدى 7 مراكز مختلفة لها بأنحاء تركيا.