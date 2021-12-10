تراجع أسعار النفط الخام بفعل عمليات بيع لجني الأرباح

تراجعت أسعار النفط الخام، الجمعة، لليوم الثاني متخلية عن بعض مكاسبها القوية خلال الأسبوع، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح.

وبحلول الساعة 7:13 (ت.غ) الجمعة، انخفضت عقود خام برنت القياسي، تسليم فبراير/شباط، 36 سنتا أو بنسبة 0.48 بالمئة، إلى 74.06 دولار للبرميل.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يناير/كانون الثاني، 28 سنتا أو بنسبة 0.39 بالمئة، إلى 70.66 دولار للبرميل.

وتكبد الخامان القياسيان خسائر حادة، الخميس، واغلقا منخفضين بنحو 2 بالمئة، بعدما خفضت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" تصنيف مجموعتي "ايفرغراند" و"كايسا" العقاريتين الصينيتين إثر تخلفهما عن سداد الديون.

وعزز ذلك المخاوف بتباطؤ قطاع العقارات في الصين، الذي يعتبر أحد المحركات الرئيسية للنمو في ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وواجهت أسعار النفط ضغطا إضافيا جراء ارتفاع الدولار مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، بانتظار بيانات التضخم في الولايات المتحدة من المقرر أن تصدر في وقت لاحق الجمعة.

وارتفاع الدولار يرفع كلفة النفط على حاملي العملات الأخرى.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.02 بالمئة إلى 96.3 نقطة، بعد زيادة بنحو 0.4 بالمئة الخميس.

ومع ذلك، تتجه أسعار النفط الخام لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية بحوالي 6 بالمئة، لأول مرة في سبعة أسابيع، مع تزايد الثقة بأن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" لا يشكل خطرا على مسيرة تعافي الاقتصاد العالمي.

وأظهرت عدة دراسات وتقارير أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد أقل شدة وخطرا من المتحورات السابقة، وأن اللقاحات المتوفرة قادرة على مواجهته.