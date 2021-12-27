وحدات شحن السيارات الكهربائية في تركيا تتجاوز 3 آلاف

بلغ عدد السيارات الكهربائية في تركيا 6 آلاف، فيما وصل إجمالي وحدات الشحن 3 آلاف و457.

وبحسب معلومات من مسؤولين في هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EPDK)، فإن وحدات الشحن التابعة للقطاع الخاص بلغ عددها 818 من إجمالي الوحدات.

ووصل إجمالي القدرة المركبة لوحدات الشحن إلى مستوى 76 ألف كيلو واط.

وتتركز السيارات الكهربائية ومحطات الشحن في منطقة غرب تركيا، وتتوزع بشكل كبير في إسطنبول وأنقرة وإزمير.

ويؤثر في توزع المحطات داخل تركيا عدد السيارات الكهربائية والكثافة المرورية في المنطقة، وتحظى إسطنبول بالحصة الأكبر بواقع 1265 وحدة شحن.