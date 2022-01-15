تركيا.. مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء يتجه نحو العالمية

أعلنت إدارة مهرجان "تكنوفيست" التركي لتكنولوجيا الطيران والفضاء، السبت، تنظيم نسخة من المهرجان في أذربيجان خلال الفترة من 26 - 29 مايو/ أيار المقبل، في خطوة من شأنها منح المهرجان بعدا دوليا بعد تحقيقه نجاحا متميزا داخل حدود تركيا.

وذكر بيان صادر عن إدارة المهرجان، أن أذربيجان ستستضيف نسخة من مسابقة المهرجان خلال الفترة المذكورة.

وأضاف البيان أن نسخة أذربيجان ستكون مليئة بعلوم التكنولوجيا ومشاعر المنافسة والإثارة والصداقة والأخوة.

وأشار إلى أن المهرجان الذي أقيم لأول مرة في 2018 يواصل رحلته بتحطيم أرقام قياسية بالمشاركة كل عام بهدف دعم حملة التكنولوجيا الوطنية.

وأوضح أن إدارة المهرجان فتحت باب التسجيل الدولي للمشاركة في نسخة أذربيجان حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل في المهرجان على الرباط "www.teknofest.az".

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والطائرات المسيرة والتكنولوجيا الخضراء.

تجدر الإشارة إلى أن "تكنوفيست" أكبر مهرجان حول العالم في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء"، ويتولى تنظيمه فريق التكنولوجيا التركي "وقف تي 3"، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.