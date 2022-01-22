الوفد التجاري المصري يواصل لقاءاته لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتركيا

بحث نائبا وزير التجارة التركي، مصطفى توزجوز ورضا تونا توراغاي، مع وفد برئاسة إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وذكرت وزارة التجارة التركية في بيان السبت، أن اللقاء جرى في مقر الوزارة بأنقرة وحضره أيضا رئيس اتحاد الغرف والبورصات في تركيا، رفعت هصارجيكلي أوغلو.

وأوضح أن اللقاء تناول العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا والتطلعات المتبادلة والخطوات التي يمكن اتخاذها.

وأكد الجانبان أن زيادة الحوار بين رجال الأعمال الأتراك والمصريين سيسهم في زيادة رخاء الشعبين من خلال المساهمة الإيجابية في العلاقات التجارية والاقتصادية.

وشدد نائبا وزير التجارة خلال الاجتماع على أهمية الزيارات المتبادلة بشكل متكرر.

وأكد توزجوز وتوراغاي على أهمية مرحلة المشاورات السياسية الجارية بين تركيا ومصر، وأعربا عن ثقتهما بأن هذه المرحلة ستكسب العلاقات التجارية والاقتصادية زخما.

يشار أن هصارجيكلي أوغلو، والعربي، عقدا أمس لقاء ودعيا إلى تطوير الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

جدير بالذكر أن أن قيمة الصادرات التركية إلى مصر خلال العام الماضي بلغت 4.5 مليارات دولار بزيادة 44.2 بالمئة مقارنة بـ2020، في حين بلغت قيمة وارداتها من مصر 2.2 مليار دولار بزيادة 28.4 بالمئة.