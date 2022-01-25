توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين السعودية والعراق

وقعت السعودية والعراق، الثلاثاء، مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين، في وقت تعاني بغداد من تراجع حاد في إمدادات الكهرباء، ناجم عن تراجع الغاز الواصل إلى محطات التوليد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تم توقيع مذكرة التفاهم في العاصمة الرياض بحضور وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، ضمن فعاليات ملتقى الأعمال السعودي ـ العراقي.

وعلى هامش التوقيع، قال وزير الطاقة السعودي، إن الربط الكهربائي مع العراق يعزز إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء.

من جهته، قال الغزي إن الربط الكهربائي مع السعودية سيلبي حاجة العراق من الكهرباء، مؤكدا أن الشراكة مع الرياض في المجال لها مردودات اقتصادية.

وأضاف: "آمل أن يتم الربط الكهربائي مع السعودية في أسرع وقت"، بحسب المصدر نفسه.

يشار إلى أن العراق يعاني نقصا في الكهرباء، فيما عقدت السعودية مؤخرا، اتفاقيات عدة للربط الكهربائي مع دول بالمنطقة بينها مصر.

وينتج العراق بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا، ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار وسط احتجاج من السكان.

في سياق آخر، قال وزير الطاقة السعودي، إن تعاون الحكومة العراقية مع المملكة ضمن تحالف "أوبك +" كان الأفضل تاريخيا.

وبدأ تحالف الدول المنتجة للنفط "أوبك +" خفضا تاريخيا للإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو/ أيار 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا.