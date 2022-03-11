لدعم توظيف المرأة.. بنك تركي يوقع اتفاقية بـ 100 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية

وقع بنك التنمية الصناعية التركي اتفاقية للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، لدعم الاستثمارات في المساواة بين الجنسين في التوظيف والتعاملات المالية.

وقال البنك التركي في بيان أصدره الخميس أنه تقرر استخدام القرض لزيادة وصول المرأة إلى التمويل وفرص العمل في تركيا ولتعزيز ممارسات المساواة بين الجنسين في الشركات.

وذكر البيان أن البنك سيأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات التي تشمل النساء، بما يتماشى مع معايير المساواة بين الجنسين أثناء استخدام حزمة التمويل.

وأشار إلى أن الشركات التي لديها عدد معين من الموظفات ولديها مديرات في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا ولديها شهادة سارية المفعول للمساواة بين الجنسين، ستكون قادرة على الاستفادة من هذا القرض.

بدورها قالت الرئيسة التنفيذية لبنك التنمية الصناعية "إيجة بورو" في تعليقها على الاتفاقية، إن "النساء من أكثر الفئات ضعفاً في مواجهة المخاطر العالمية مثل تغير المناخ والأوبئة" بالرغم من أن الدراسات أظهرت أن مشاركة المرأة في الاقتصاد سيكون لها تأثير مضاعف في التنمية المستدامة. مؤكدةً أن الإدماج السريع للنساء وتحويلهن من المجموعة الضعيفة إلى المجموعة المولدة للحلول يتطلب تحولاً شاملاً.

وأوضحت "بورو" أن مساهمة القطاع المالي في هذا التحول ستكون هائلة بلا شك، مشيرةً إلى أنهم سعداء بتوقيع الاتفاقية في يوم المرأة العالمي الذي يُحتفل به في 8 مارس/آذار.

وأضافت:"سنواصل اتخاذ خطوات ملموسة نحو التمثيل المتساوي للمرأة في كل من الإنتاج والإدارة، من خلال المساهمة في التحول الشامل لشركات القطاع الخاص".

من جهتها، قالت "ويبكي شلويمر" مديرة مؤسسة التمويل الدولية في تركيا وآسيا الوسطى، إن النساء يحتجن لدعم كي يلحقن بركب الرجال فيما يتعلق بالحصول على التمويل والمشاركة في القوى العاملة الرسمية في تركيا.

وأشارت إلى أن النساء في تركيا لا زلن يواجهن عقبات كبيرة كموظفات ورائدات أعمال. وشددت على أن زيادة معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة ليست مجرد واجب أخلاقي بل هي خطوة ضرورية أيضاً لدعم الانتعاش الاقتصادي المستدام والشامل.