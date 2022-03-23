إطلاق "صندوق تركيا للتكنولوجيا" بين أنقرة وأبوظبي بقيمة 300 مليون دولار

أعلنت شركة "القابضة- أيه دي كيو"، المملوكة لحكومة أبوظبي، وصندوق الثروة السيادي التركي، الأربعاء، إطلاق "صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF" بقيمة 300 مليون دولار للاستثمار في الشركات التركية الناشئة.

وقالت الشركة الإماراتية، في بيان، إن إطلاق الصندوق "يأتي بهدف الاستثمار في صناديق رأسمال استثمارية مختلفة".

كما يهدف إلى "الاستثمار في الشركات التركية الناشئة ذات إمكانات النمو المرتفعة ونماذج الأعمال المبتكرة"، وفق البيان.

وأفاد البيان باعتزام الصندوق الاستثمار في الشركات العاملة على تطوير التقنيات الجديدة، أو على تحسين التقنيات الحالية ضمن قطاعات مهمة، مثل الطاقة والمرافق والصحيّة وعلوم الحياة والأغذية والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتعليم.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أيه دي كيو" محمد حسن السويدي، وفق البيان، إن إطلاق الصندوق يأتي في إطار تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات المشتركة منذ أواخر عام 2021.

وتابع السويدي: " إطلاق الصندوق يؤكد على التزامنا بالاستثمار في النمو المستقبلي لتركيا".

وشدد على أن الإمارات وتركيا تواصلان دعم التجارة الثنائية والاستثمار فيما بينهما.

فيما قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي التركي أردا إرموت، في البيان، إن "قطاع التكنولوجيا حقق نموا كبيرا في تركيا خلال السنوات القليلة الماضية".

وأضاف إرموت: "نؤمن بأن صندوق تركيا للتكنولوجيا سيتيح المزيد من الفرص الاستثمارية في تقنيات الجيل الجديد".

وأوضح أن الصندوق الجديد يعد "الخطوة الأولى التي اتخذها صندوق الثروة السيادي التركي، على درب تحقيق رؤيته الرامية إلى بناء منصة تكنولوجية أوسع نطاقا بقيمة مليار دولار".

وأردف أن الصندوق الجديد سيعمل على تسريع نمو قطاع التكنولوجيا، وقيادة التقدّم في القطاعات التكنولوجية الإستراتيجية المهمّة لتطوير تركيا.