اكتمال مضمار اختبار السيارة محلية الصنع في تركيا

أعلن اتحاد شركات السيارات التركي، الذي يطور السيارة الكهربائية بالكامل والاولى من نوعها في البلاد، أن مسار الاختبار المصمم للسيارة المحلية الصنع قد اكتمل بكافة مراحله التجريبية.

وأقيم المسار التجريبي للسيارة المحلية التركية "Togg" البالغ طوله 1.6 كيلومتر في منشأة الإنتاج في منطقة غيمليك شمال غرب ولاية بورصة.

وقال الاتحاد في بيانه يوم الأربعاء إن أعمال البناء في منشآت غيمليك التي بدأت في 18 يوليو/تموز 2020، تقترب بسرعة من نهايتها.

وبعد انتهائهم من اجتماع مجلس الإدارة الشهري في غيمليك، قام وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ووزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الشركات التركية المصنعة للسيارة، بإجراء أول اختبار قيادة على الحلبة.

ومن المقرر أن تُجرى اختبارات السيارة الكهربائية "Togg" الأولية على المسار المصمم وفقاً للاحتياجات المختلفة مثل المسار عالي السرعة ومسار الطرق الوعرة ومنطقة المناورة الخاصة.

واستغرق بناء المسار الذي سيُختَبر تطوير المنتجات وكافة عمليات الجودة عليه، 3 أشهر. كما يُتوقع الانتهاء من العمل في وحدات الإنتاج في منشأة غيمليك، التي تم بناؤها على مساحة إجمالية مفتوحة تبلغ 1.2 مليون متر مربع، في مايو/أيار 2022.

أما في المنشأة الرئيسية التي اكتمل 86% منها، فقد بدأ 185 روبوتاً في مرحلة التدريبات الكاملة. في حين تم الانتهاء من 92% من مرافق الطلاء، حيث اكتمل تركيب خزانات الطلاء والأفران وتم الانتهاء من 84% من منشأة التجميع.

ومن المقرر أن تكون السيارة الكهربائية التركية الصنع Togg جاهزة للإنتاج بكميات كبيرة في الربع الأخير من عام 2022. وسيتم بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية، إطلاق أول سيارة من الفئة C والفئة SUV، في نهاية الربع الأول من عام 2023. وبعد ذلك، سيبدأ إنتاج طراز سيدان و ستدخل موديلات هاتشباك في الجزء C من خط الإنتاج. وفي السنوات التالية، سيتم إضافة B-SUV و C-MPV إلى العائلة المكونة من 5 طرازات.

يذكر أن اتحاد Togg يخطط لإنتاج ما مجموعه 1 مليون سيارة بحلول عام 2030، من خلال إصدار 5 طرازات مختلفة من منصة واحدة.