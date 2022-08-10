السماح لفلسطيني الضفة الغربية بالسفر جواً إلى تركيا من مطار رامون

أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية الثلاثاء، أن الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل سيتمكنون من السفر إلى تركيا عبر مطار رامون في نهاية آب/أغسطس.

وجاءت هذه الخطوة وهي أحدث بادرة إسرائيلية للفلسطينيين، بعد ضغوط من الولايات المتحدة لتسهيل سفر الفلسطينيين حيث بدت احتمالات إحياء محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، قاتمة. ويأتي توقيت المبادرة بعد عطلة نهاية أسبوع مشبعة بالعنف حيث قتلت الصواريخ الإسرائيلية ما لا يقل عن 50 فلسطينياً بينهم 15 طفلاً في غزة.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية لرويترز: "نرحب بالجهود المبذولة لتسهيل سفر الشعب الفلسطيني".

لكن ممثلي الفلسطينيين الذين تقيد إسرائيل حركتهم بشكل روتيني، قالوا إنهم ليسوا طرفاً في هذا القرار.

وأوضح "واصل أبو يوسف" العضو البارز في منظمة التحرير الفلسطينية أن أحداً "لم يتشاور معنا في هذا الشأن". وأضاف "ما نسعى إليه بالفعل هو عودة مطار القدس الدولي ليعمل كمطارٍ لدولة فلسطين".

يذكر أن الفلسطينيين القادمين من المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967، لا يُسمح لهم بالطيران من مطار بن غوريون الإسرائيلي دون إذن خاص. وعادة ما يسافرون إلى الأردن للحاق برحلات دولية، وهي مشقة تتضمن عبور نقاط التفتيش ويمكن أن تستغرق ساعات.

من جانبها قالت هيئة المطارات إنه بموجب البرنامج التجريبي، ستنطلق الرحلات مرتين في الأسبوع بدءاً من نهاية أغسطس/آب إلى إسطنبول وأنطاليا على متن شركتي الخطوط التركيتين أطلس وبيغاسوس، باستخدام طائرات إيرباص إيه 321. مضيفةً أن هذه الرحلات لن تتاح للفلسطينيين من غزة.

ويبعد مطار رامون الذي افتتح عام 2019، حوالي 300 كيلومتر عن القدس، وهو مصمم لاستقبال الطائرات التي يتم تغيير مسارها من مطار بن غوريون، بالقرب من تل أبيب.

وبدأت شركات الطيران الأجنبية مثل "ريان إير" و"ويز إير" و"لوفتهانزا" في السفر بدون توقف إلى مطارات إيلات القديمة عام 2015 خلال أشهر الشتاء، بعد أن عرضت إسرائيل على شركات الطيران 60 يورو مقابل كل مسافر يتم إحضاره في رحلات مباشرة من الخارج.

لكن جائحة كوفيد-19 أوقف تلك الرحلات إلى حد كبير.

وقالت هيئة المطار إنه للمرة الأولى ستبدأ الرحلات الصيفية من إيلات إلى وجهات مختلفة في أوروبا في الأيام المقبلة. وهي تشمل باتومي /جورجيا ولارنكا /قبرص الرومية على متن شركة النقل الإسرائيلية أركيا، ووارسو وكاتوفيتشي على متن شركة إنتر إير البولندية.

وقالت الهيئة إن شركة بيغاسوس التركية ستبدأ في أكتوبر/تشرين الأول، بنقل إسرائيليين إلى تركيا بأربع رحلات أسبوعياً.