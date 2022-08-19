آبل تحذر من ثغرة أمنية خطيرة في كافة أجهزتها

كشفت شركة آبل العملاقة عن ثغرات أمنية خطيرة في أجهزتها قد تتيح للمهاجمين السيطرة الكاملة عليها.

وأصدرت آبل تقريرين أمنيين حول هذه المشكلة يوم الأربعاء، رغم أنهما لم يحظيا باهتمام واسع خارج المنشورات التقنية.

وقد قالت راشيل توباك، الرئيسة التنفيذية لشركة سوشيال بروف سكيورتي، إن تفسير آبل للثغرة الأمنية يعني أن المخترق يمكنه الحصول على "وصول إداري كامل" إلى الجهاز. من شأن ذلك أن يسمح للمتطفلين بانتحال شخصية مالك الجهاز وتشغيل أي برنامج باسمهم.

نصح خبراء الأمن المستخدمين بتحديث الأجهزة المتأثرة بداية من هواتف أي فون 6 إس والهواتف الأحدث؛ والعديد من طرازات أي باد، بما في ذلك الجيل الخامس والإصدارات الأحدث، وجميع طرازات أي باد برو وأي باد إير 2؛ وأجهزة كمبيوتر ماك التي تعمل بنظام ماك أو إس مونتيري.

يؤثر الخلل أيضًا على بعض طرز أجهزة أي بود.

لم تذكر آبل في التقارير كيفية أو توقيت اكتشاف هذه الثغرات الأمنية. في جميع الأحوال، استشهدت بباحث مجهول.

تشتهر شركات برامج التجسس التجارية مثل إن إس أو غروب الإسرائيلية بتحديد هذه العيوب والاستفادة منها، واستغلالها في البرامج الضارة التي تصيب خلسة الهواتف الذكية للأهداف، وتسحب محتوياتها وتراقب الأهداف في الوقت الفعلي.

وقد أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة إن إس أو في القائمة السوداء.

من المعروف أن برامج الشركة الإسرائيلية التجسسية استخدمت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ضد صحفيين ومعارضين ونشطاء حقوق الإنسان.

قال الباحث الأمني ويل سترافاش إنه لم ير أي تحليل تقني للثغرات الأمنية التي قامت شركة آبل بتصحيحها للتو.

أقرت الشركة سابقًا بوجود عيوب خطيرة مماثلة، وفي ما قدّره سترافاش ربما يكون عشرات المناسبات، أشارت إلى أنها كانت على علم بالتقارير التي تفيد باستغلال مثل هذه الثغرات الأمنية.