سابقة تاريخية.. الخطوط التركية أول خطوط جوية ترعى دوري أبطال أوروبا

أصبحت الخطوط الجوية التركية أول شركة طيران في العالم ترعى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المزمع إقامة مباراتها النهائية في إسطنبول عام 2023.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الاثنين، أنها باتت الراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا وهو أحد أكثر الأحداث الرياضية متابعة على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن التعاون المرموق، الذي يعد أحد أهم الرعايات في تاريخ الرياضة التركية، له أهمية خاصة أيضًا حيث سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 يونيو 2023 في ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول .

ومن المرتقب أن يوضع شعار الخطوط الجوية التركية على العديد من الملاعب وشاشات LED قبل وأثناء وبعد بث المباراة.

وسيكون الناقل الوطني التركي الراعي الرسمي لكأس السوبر ودوري أبطال أوروبا لكرة الصالات ونهائيات دوري الأوروبي للشباب.

يذكر أن الخطوط الجوية التركية هي أول شركة طيران في العالم تتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بطولة أمم أوروبا 2016.

سابقا العديد من الفرق الرياضية مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند وأولمبيك مرسيليا وريفر بلايت.