الخطوط الجوية التركية وشركة صن إكسبريس تحصدان جوائز طيران عالمية

حصدت الخطوط الجوية التركية مع شركة صن إكسبريس أعلى الجوائز في حفل توزيع جوائز الخطوط الجوية العالمية الذي نظمه موقع تصنيف النقل الجوي الدولي Skytrax.

وأقيم حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للطيران 2022، في لندن يوم الجمعة وهي المرة الأولى التي يُقام فيها هذا الحدث شخصيًا منذ عام 2019.

فاز الناقل الوطني التركي بأربع جوائز بما في ذلك لقب أفضل شركة طيران في أوروبا –وهي فئة تنافسية للغاية- بينما حصلت شركة SunExpress، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا الألمانية، على لقب أفضل شركة طيران ترفيهية في العالم.

تستند الجوائز، المعروفة باسم جوائز الأوسكار في صناعة الطيران، إلى استطلاعات عبر الإنترنت لأكثر من 14 مليون عميل من أكثر من 100 جنسية من سبتمبر 2021 حتى أغسطس الماضي.

كما فازت الخطوط الجوية التركية بجوائز أفضل خدمات تقديم الطعام في درجة الأعمال في العالم وأفضل شركة طيران في جنوب أوروبا.

في حفل توزيع الجوائز، حصلت الخطوط الجوية القطرية على لقب أفضل شركة طيران في العالم للمرة السابعة، وفازت بلقب شركة الطيران المرموقة لعام 2022.

فيما حصلت الخطوط الجوية السنغافورية على جائزة ثاني أفضل شركة طيران في العالم وحل طيران الإمارات ثالثا.

كذلك، فازت الخطوط الجوية التركية بلقب سابع أفضل شركة طيران في العالم، من بين أكثر من 350 شركة طيران مدرجة في نتائج الاستطلاع.

رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية أحمد بولات قال: "نواصل اتخاذ خطوات حازمة نحو هدفنا المتمثل في جعل علامة الخطوط الجوية التركية هي الأفضل في العالم".

فيما قال إدوارد بليستيد الرئيس التنفيذي لشركة Skytrax: "نهنئ شركة الخطوط الجوية التركية على نجاحها في حفل توزيع جوائز الخطوط الجوية العالمية، والفوز بجائزة أفضل شركة طيران في أوروبا إنجاز رائع في أحد أكثر الأسواق تنافسية".

والخطوط الجوية التركية تأسست عام 1933 ولديها أسطول من 389 طائرة ركاب وشحن تطير إلى 340 وجهة حول العالم في 129 دولة.

أما شركة صن إكسبريس وبفضل رحلاتها الدولية إلى مناطق الجذب السياحي التركية مثل الجواهر الساحلية في أنطاليا وإزمير ودالامان وبودروم، فقد فازت بجائزة أفضل شركة طيران ترفيهي لأول مرة.