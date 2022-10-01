"مارتي" التركية تسعى إلى نقل كهربائي ومشترك في مدن المستقبل

يعتقد ألبير أوكتام المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق التنقل الرائد في تركيا "مارتي"، أن التنقل أصبح ثورة العصر التي تماثل ثورة الانتقال إلى التلفزيون الملون، وهو يرى أن "كل وسائل النقل ستكون كهربائيةً ومشتركةً في مدن المستقبل"

لقد غيّرت جائحة الفيروس التاجي حياتنا بشكل لا رجعة فيه في العامين الماضيين، وبشرت بنمط حياة جديد يتميز بأجهزة الاستشعار والبيانات وتحليلها وبرامج الذكاء الصناعي والنقل والتعليم والخدمات اللوجستية وأنظمة الصحة والدفع.

حتى سلوكيات الناس وعاداتهم في مجال النقل راحت تتغير، وصار الكثيرون يختارون أنواع التنقل المشتركة بدلاً من امتلاك سيارة، ويفضلون الكهرباء عن البنزين والدراجات الكهربائية بدلاً من الوسائل التقليدية.

ومع بروز مفهوم التنقل في الفعاليات العالمية جاءت أول مبادرة للتنقل في تركيا على يد شركة "مارتي" التي أسسها قبل 4 سنوات ألبير وسنا أوكتام، وكانت إحدى الشركات الراعية لفعالية "موف أميركا" التي تجمع عمالقة تكنولوجيا النقل والتنقل في العالم.

وفي معرض حديثه عن الشركة قال ألبير أوكتام الرئيس التنفيذي لـ"مارتي"، إن مفهوم التنقل قد غير السلوكيات في جميع المدن، مشدداً على أن التغيير هو "ثورة فريدة تشبه الانتقال إلى التلفزيون الملون".

وأوضح أوكتام أن "مارتي" ليست شركة تأجير دراجات كهربائية فحسب بل هي شركة نقل متكاملة، وأضاف:

"في مدن المستقبل، كل شيء سيكون مشتركاً وكهربائياً. وتعريف التنقل المدعوم بالتكنولوجيا هو نقل الأشخاص من النقطة أ إلى النقطة ب مع الدعم التكنولوجي. ونحن نريد أن نكون في كل منطقة وفي كل مكان وفقاً لهذا التعريف".

وصرح أنهم يمثلون تركيا في أحداث التنقل العالمية، مشيراً إلى أنهم أنشأوا أحد أكبر أساطيل التنقل الصغيرة في العالم في البلاد.

وقال: "سنقوم في المستقبل بإضافة السيارات الكهربائية إلى وسائل النقل الأخرى. ولذلك نلتقي بالمزيد من المستثمرين ورجال الأعمال في الأحداث العالمية ونُعرّف عن أنفسنا، كما نحاول جذب المزيد من الاستثمارات إلى تركيا. نحن نركز على توفير حلول النقل للأشخاص في جميع مجالات التنقل، ونعمل على اكتشاف هذه الرحلة التي يمكن تجربتها في ظروفٍ أكثر أماناً وراحة".

"مارتي" الأولى في بورصة نيويورك

أعرب أوكتام عن اعتقاده بأن صفقة "مارتي" الخاصة بطرح أسهم الشركة للإكتتاب العام سوف تكون مثالاً يحتذى به لمبادرات من تركيا.

وأضاف: "نحن فخورون بأن نكون أول شركة تركية ناشئة تحصل على استثمار شركة الاندماج العالمية SPAC وتُطرح للاكتتاب العام في بورصة نيويورك. نحن نعمل على كل التفاصيل لتحقيق ذلك. وأعتقد أننا سنحقق هدفنا من خلال فريقنا الشاب والقوي. ونأمل أن نلهم المزيد من الشركات الناشئة من تركيا للوصول إلى الموارد المالية العالمية".

الإنتاج المحلي

مشيراً إلى أن التنقل الآمن المدعوم بالتكنولوجيا هو من أولوياتهم، أوضح أوكتام أيضاً هدف المعدل الأصلي للمركبات التي يستخدمونها:

"نجري جميع التحسينات من أجل التنقل الآمن. ونهدف إلى تحقيق 30% من الإنتاج في تركيا عام 2024. لدينا خبرة كبيرة في استخدام مركبات التنقل الصغيرة. وفي هذا الصدد، قمنا بتأسيس أحد أهم الأساطيل في العالم في تركيا. لقد اكتسبنا معرفة كبيرة ليس فقط فيما يخص الأجهزة ولكن أيضاً في مجال البرامج. نحن نسعى جاهدين لخلق حل قوي في كل قطاع من البرامج إلى التطبيقات الموجود في المركبة".

وحول الاستفادة من التحول أوضح أوكتام أن هناك فرص كبيرة للشركات الناشئة في مجال التنقل سريع التغير، من الطاقة إلى الاتصالات ومن البطاريات إلى شاشات العرض، حيث تحاول العديد من الشركات التكنولوجية الناشئة أن تلعب دوراً رائدًا في التحول. كما يوفر التنقل العديد من الفرص الجديدة، من البرامج إلى الأجهزة.

وتمتلك شركة تورك تيليكوم وهي واحدة من الشركات التركية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تأثيراً كبيراً على التشغيل الفعال لمبادرات التنقل. ويسعى حدث "موف أميركا" إلى أن يكون أحد المنظمات التي تدير تبادل الخبرات وشبكة العلاقات في مجال التنقل.

ويركز الحدث على بناء العلاقات في المؤتمرات بدلاً من الترويج للمركبات أو المنتجات، كما تحاول جميع الشركات الناشئة سد الثغرات المستجدة في مجال التنقل. ومع أن ولاية تكساس هي رمز النفط، إلا أنها تهدف إلى أن تكون مركز تحول التنقل مع مثل هذه الأحداث.

ومتحدثاً عن حب الدراجات قال أوكتام إن ما يقرب من 70% من المشاركين في استطلاع رأي المستهلكين حول ملكية التنقل الذي أجراه مركز ماكينزي للتنقل المستقبلي في يوليو/تموز 2021، أكدوا أنهم على استعداد لاستخدام أدوات التنقل الصغيرة للتنقل اليومي إلى العمل.

وتشير هذه النتائج إلى أنه مع رفع القيود الوبائية وإعادة فتح المكاتب، قد يتجه عدد متزايد من العاملين إلى أشكال نقل أصغر وأكثر صداقة للبيئة.

ويتماشى هذا مع البحث السابق عام 2020، والذي اقترح أن التنقل النظيف سيعود بقوة مع انحسار جائحة كوفيد-19 عندما يبدأ الناس في التنقل أكثر.

وفي الواقع، يظهر أن واحداً من بين كل اثنين من الصينيين والإيطاليين يفضل التنقل بالدراجة. ومع تأثر جميع المركبات بالتحول الكهربائي علينا التفكير بجدية أكبر بأن دور حلول الشحن في البنية التحتية الكهربائية قد حان.

>بقلم TIMUR SIRT