شركة تركية تصمم هياكل فولاذية وحظائر للطائرات

تقدم شركة "دورجة بريفابريك" التركية "Dorçe Prefabrik"، خدمة تصميم الهياكل الفولاذية المعيارية المسبقة الصنع، بطريقة متطورة وبأحدث التقنيات، وتنجز مشاريع للقوات المسلحة التركية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" والأمم المتحدة.

وذكرت الشركة في بيان أن من أكبر الخصائص التي تميز تقنية الهياكل الفولاذية المعيارية عن نظيرتها التقليدية، هي أن الهياكل الفولاذية المنتجة في المصنع يتم شحنها إلى كافة أنحاء العالم عبر الوسائل الجوية والبحرية والبرية، كأجزاء جاهزة للتجميع، ما يوفر راحة كبيرة في سلاسل التوريد.

وأشارت الشركة إلى أن هذه التكنولوجيا تساهم في تقليل نسبة الخطأ إلى الحد الأدنى من خلال آليات التحكم الصارمة في المصنع، وكذلك تقليل الحاجة إلى الآلات والعمالة والمعدات، وبالتالي توفير الوقود والوقت والمواد الخام وتكاليف الشحن.

حليفة للقوات المسلحة

وتعد شركة "دورجة"، شريكة في إيجاد الحلول للقوات المسلحة وقوات الأمن ومؤسسات الصناعات الدفاعية المحلية والدولية، منذ أكثر من 40 عاما، عبر مشاريع بتصاميم خاصة، مثل المخيمات العسكرية، والمخافر، والحاويات التي يمكنها نقلها بمروحيات وغيرها من الأبنية المسبقة الصنع.

وتتولى الشركة تنفيذ مشاريع في عموم إفريقيا وفي منطقة رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وفي تركيا.

وتنجز مشاريع من أجل مؤسسات مثل الأمم المتحدة، وحلف شمال الأطلسي "الناتو" والقوات المسلحة التركية، كما تولت الشركة تشييد منشآت عسكرية في دول مثل العراق وأفغانستان وجيبوتي وكوسوفو.

حظائر لمقاتلات إف-16 وإف-35

وتتميز الشركة بإنتاج حظائر الطائرات ومستودعات مختلفة بما فيها المخصصة للذخيرة، وأبنية عسكرية متنوعة، والمشافي الميدانية، والكبائن ذات الاستخدامات المختلفة، والمهاجع.

ومن بين المشاريع التي تولت الشركة تنفيذها، إنشاء حظائر لمقاتلات إف-16 وإف-35 لصالح الجيش الياباني في جيبوتي، حيث تم استخدام هياكل الفولاذ الثقيل في تلك المشاريع.

ويأتي ضمن المنتجات البارزة للشركة، الحاويات القابلة للشحن عبر المروحيات، والتي يمكن تركيبها بالأيدي في كافة البيئات بسهولة دون استخدام أي أدوات ومعدات.

كما وتتولى الشركة بناء منشآت عسكرية مقاومة للهجمات بقذائف الهاون، وكبائن مصفحة يمكن استخدامها في حراسة القنصليات والمخافر والأبنية العسكرية ومراكز المؤتمرات الدولية وغيرها.