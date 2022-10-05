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وزير النقل والبنية التحتية: هدفنا استمرار التعاون مع كوريا الجنوبية في مشاريع البنية التحتية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 05.10.2022 10:39
آخر تحديث في 05.10.2022 10:45
وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو الأناضول وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو (الأناضول)

أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، أن تركيا تهدف لاستمرار التعاون مع كوريا الجنوبية في مشاريع البنى التحتية العملاقة، مشيراً أن حجم التجارة بين البلدين تجاوز 8 مليارات دولار.

وقال قره إسماعيل أوغلو، في كلمة أدلى بها، الثلاثاء، خلال مشاركته في فعالية اليوم الوطني لكوريا الجنوبية في أنقرة إن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين دخلت عامها الـ65 هذا العام.

وأوضح أن حجم التجارة بين تركيا وكوريا الجنوبية التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده في آسيا والمحيط الهادئ، تجاوز 8 مليارات دولار.

وأكد على امتلاك البلدين للإرادة المشتركة اللازمة من أجل تعزيز وتنويع علاقات التعاون القائمة على أساس تحقيق مصلحة الشعبين.

وأشار إلى رغبة بلاده في استمرار التعاون مع كوريا الجنوبية في مشاريع البنى التحتية العملاقة، وتقييم فرص التعاون الثنائي الممكنة في بلدان ثالثة.

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