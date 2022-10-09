أول سفينة ركاب تنطلق من سالونيك اليونانية إلى إزمير التركية الاثنين

أعلنت غرفة تجارة ولاية إزمير التركية، أن أول سفينة ركاب ستغادر غداً الاثنين من مدينة سالونيك اليونانية إلى مدينة إزمير، في بداية لرحلات يمكن تطويرها وصولاً إلى أوروبا.

وذكر بيان صادر عن الغرفة، الأحد، أن سفينة ركاب تابعة لشركة "Levante Ferries" ومقرها اليونان، ستقوم بالرحلة الأولى من مدينة سالونيك الساعة 17.00 الاثنين متجهة إلى إزمير.

وأوضحت غرفة التجارة أن رحلات السفينة ستكون أيام الاثنين والأربعاء والجمعة الساعة 19.00 مساء من سالونيك إلى أزمير، وأيام الثلاثاء والخميس والأحد الساعة 19.00 مساء من إزمير إلى سالونيك، ومن المتوقع أن تستغرق الرحلات ما بين 12 و 13 ساعة.

ووفق البيان، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة إزمير "محمود أوزغانار" :"يمكننا تطوير وسيلة نقل متكاملة تبدأ من إزمير عن طريق البحر وصولاً إلى سالونيك ثم أوروبا".