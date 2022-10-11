يبلغ طولهما 5.7 كم.. أردوغان يفتتح نفقين بولاية جناق قلعة

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، نفقي "أسوس" و"ترويا" الواقعين على طريق "أيواجيق-كوتشوك قويو" بولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا.

وشارك أردوغان في مراسم افتتاح النفقين عبر اتصال مرئي من المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال الرئيس التركي: "إن النفقين يختصران مسافة سير 50 دقيقة إلى 5 دقائق فقط، ما يوفر 133 مليار ليرة سنوياً، وذلك عبر توفير الوقت والوقود وانبعاثات الكربون."

ولفت أن المسافة بين منطقتي أيواجيق وكوتشوك قويو تم تقليصها نحو 2.5 كيلومتر، دون الإضرار مطلقاً بالطبيعة، مبيناً أن "إجمالي طول الطريق مع النفقين يبلغ 9.6 كيلومترات، وطول النفقين وحدهما 5.7 كيلومترات".

وأوضح أن تكلفة المشروع بلغت 4.6 مليارات ليرة تركية، حوالي 250 مليون دولار.