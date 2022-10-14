وزير المالية التركي يشارك في منتدى الاستثمار بواشنطن

شارك وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، في منتدى الاستثمار الذي تنظمه شركة " Standard Chartered" العالمية للخدمات المالية.

يأتي ذلك على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين والاجتماعات السنوية للمنظمات المالية الدولية، في الولايات المتحدة.

وقال "نباتي" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، إنه التقى في المنتدى ممثلين رفيعي المستوى للبنوك المصرفية، وأجرى معهم "مباحثات إيجابية."

وأضاف أنه أطلع الشخصيات التي التقاها، على النماذج والتطبيقات الاقتصادية التي تنتهجها تركيا، إضافة إلى تأكيده على القدرات الاستثمارية لبلاده.

ومن المقرر أن يختتم "نباتي" زيارته إلى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، والتي بدأها الثلاثاء الماضي.