قطار مرمراي ينقل 784 مليون مسافر في إسطنبول منذ دخوله الخدمة

بلغ عدد المسافرين الذين استقلوا قطار "مرمراي"، الممتد بين شطري مدينة إسطنبول الآسيوي والأوروبي تحت مضيق البوسفور، منذ دخوله الخدمة قبل 9 سنوات إلى نحو 784 مليون مسافر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد افتتح قطار "مرمراي" في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، محققاً بذلك حلم السلطان العثماني عبد المجيد بربط شطري المدينة بخط حديدي.

وارتفع عدد محطات القطار من 5 في العام 2013 إلى 43 اعتباراً من الربع الأول من العام 2019.

وأظهرت بيانات وزارة النقل والبنى التحتية التركية، نقل قطار "مرمراي" نحو 784 مليون مسافر في السنوات التسع الماضية، فيما بلغ عدد المسافرين في عام 2022 نحو 160 مليون.

وبحسب البيانات الوزارة، يبلغ المعدل اليومي لعدد المسافرين عبر القطار في الوقت الحالي نحو 600 ألف شخص.