أكثر من 160 مليون مسافر عبر مطار إسطنبول في 4 أعوام

قال وزير المواصلات والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، إن أكثر من 160 مليون مسافر استخدموا مطار إسطنبول خلال 4 أعوام.

وأضاف الوزير، في بيان بمناسبة مرور 4 أعوام على افتتاحه في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أنّ مليوناً و109 آلاف و386 رحلة طيران تمت في المطار.

وأوضح أنّ هذه الأرقام تأتي رغم جائحة كورونا وما تخللها من قيود السفر عالمياً.

وأكد عادل قره إسماعيل أوغلو أنّ مطار إسطنبول أصبح في فترة وجيزة من أهم محطات الترانزيت في العالم.

وبين أنّ مطار إسطنبول سجل رقماً قياسياً في يوليو/تموز الماضي بـ 1422 رحلة طيران يومياً.

وأشار أنّ 19 مليوناً و957 ألفاً و147 مسافراً استخدموا مطار إسطنبول في الربع الثالث من عام 2022، متجاوزاً أعداد المسافرين في مطارات لندن وباريس وأمستردام.