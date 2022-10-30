القائمة الرئيسية
أعمال
القائمة الرئيسية

أكثر من 160 مليون مسافر عبر مطار إسطنبول في 4 أعوام

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 30.10.2022 13:53
آخر تحديث في 30.10.2022 13:58
مطار إسطنبول الدولي افتتح في 29 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 الأناضول مطار إسطنبول الدولي افتتح في 29 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 (الأناضول)

قال وزير المواصلات والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، إن أكثر من 160 مليون مسافر استخدموا مطار إسطنبول خلال 4 أعوام.

وأضاف الوزير، في بيان بمناسبة مرور 4 أعوام على افتتاحه في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أنّ مليوناً و109 آلاف و386 رحلة طيران تمت في المطار.

وأوضح أنّ هذه الأرقام تأتي رغم جائحة كورونا وما تخللها من قيود السفر عالمياً.

وأكد عادل قره إسماعيل أوغلو أنّ مطار إسطنبول أصبح في فترة وجيزة من أهم محطات الترانزيت في العالم.

وبين أنّ مطار إسطنبول سجل رقماً قياسياً في يوليو/تموز الماضي بـ 1422 رحلة طيران يومياً.

وأشار أنّ 19 مليوناً و957 ألفاً و147 مسافراً استخدموا مطار إسطنبول في الربع الثالث من عام 2022، متجاوزاً أعداد المسافرين في مطارات لندن وباريس وأمستردام.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق بلغ عدد المسافرين الذين استقلوا قطار "مرمراي"، الممتد بين شطري مدينة...
مختارات