أردوغان ينشر فيديو قيادته لأول سيارة "توغ" المحلية

نشرت حسابات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، مشاهد تظهر قيادته لأول سيارة "توغ" ذكية محلية الصنع تنزل من خط الإنتاج المتسلسل في ولاية بورصة شمال غربي تركيا، التي كشف النقاب عنها السبت الماضي.

وعلق الرئيس أردوغان على المشاهد في تويتر، قائلاً: "ها هو المصنع.. هذا أول جهاز ذكي أنزلناه من خط الإنتاج.. وهذه الشرارة الأولى لعصر جمهوريتنا الجديد.. ها هو قرن تركيا".

ويظهر الفيديو الرئيس أردغاون وهو يقود سيارة من طراز "C-SUV"، برفقة عقيلته السيدة أمينة أردوغان، والمدير التنفيذي للمجموعة المنفذة لمشروع السيارة التركية المحلية (TOGG) غورجان قره قاش.

İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı. 🇹🇷 pic.twitter.com/tJfmQL1VHe — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) ٣ نوفمبر ٢٠٢٢

والسبت، شارك أردوغان في افتتاح مصنع "توغ" (TOGG) للسيارات الكهربائية في منطقة غمليك بولاية بورصة، بالتزامن مع الذكرى 99 لتأسيس الجمهورية التركية.

ويأتي افتتاح المصنع بعد عامين من بدء إنشائه في 18 يوليو/ تموز 2020.

واحتفلت تركيا، مساء السبت، بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ"، وتولى الرئيس أردوغان قيادتها حتى منصة المراسم.

والسيارة المنتجة من طراز C-SUV العائلية المدمجة "الفئة المتوسطة"،

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وكشف الرئيس التركي عن تفاصيل وأرقام تتعلق بالسيارة، في كلمة ألقاها بمراسم الافتتاح وإنزال أول سيارة من خط الإنتاج التسلسلي، أهمها: أن سعر "توغ" سيتم إعلانه في فبراير/ شباط المقبل بالتوازي مع بدء البيع المسبق.

كما أعلن أن طلبات شراء المواطنين لسيارة توغ ستبدأ في فبراير القادم، وأنها ستسير في طرقات تركيا نهاية الربع الأول من عام 2023.

ومن المقرر أن ينتج مصنع "توغ" 175 ألف سيارة سنويا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفا بشكل غير مباشر.

كما سيتم بناء مصنع بطاريات بمساحة 609 آلاف متر مربع، بجانب مصنع سيارات توغ، وفي هذا الصدد كشف أردوغان عن توقيع اتفاق مع واحدة من أكبر شركات العالم لإنتاج بطاريات أيونات الليثيوم في تركيا لاستخدامها في السيارة توغ.