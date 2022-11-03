المدرعة التركية الجديدة "يوروك 4x4" بمعايير عالمية

بدأت شركة "نورول ماكينة" التركية للصناعات الدفاعية، مرحلة جديدة لتصدير إصدارها الحديث ذو المقود الأيمن من المركبة المدرعة "يوروك 4x4"، بعد تمكنها، خلال السنوات الماضية، من تزويد 9 دول بأكثر من 1200 مركبة من طراز "أجدر يالجين" (Ejder Yalçın).

وعرضت الشركة مجموعة من منتجاتها من المركبات المدرعة، خلال مشاركتها في معرض "ساها إكسبو 2022" للدفاع والطيران في إسطنبول، الذي يعد واحداً من أكبر المعارض على مستوى أوروبا.

مركبة جديدة

وعرض فيه المركبة المدرعة "يوروك 4x4" ذات المقود الأيمن، للمرة الأولى، التي تعتبر من أحدث منتجات الشركة من المركبات المدرعة، إضافة إلى مركبة الهاون من طراز "أجدر يالجين 120"، بحسب تصريحات مدير تطوير الإنتاج في نورول ماكينة، محمد جوربجي أوغلو.

وأضاف جوربجي أوغلو، في تصريح لوكالة الأناضول، خلال السنوات الماضية، حققت شركة "نورول ماكينة" نجاحات مهمة في مجال تصدير منتجاتها إلى العديد من الدول، وتمكّنت من تزويد 9 دول بأكثر من 1200 مركبة من طراز "أجدر يالجين" (Ejder Yalçın)، التي حطمت "أرقاماً قياسية في سجل المبيعات".

واستطاعت الشركة حتى الوقت الحالي توقيع عقود مع 4 دول لتوريد المركبة المدرعة "يوروك 4x4" ذات المقود الأيمن.

وتابع: "قمنا بتطوير هذه المركبة المدرعة بمقود أيمن لتوفير هذا النوع من المركبات لبلدان منطقة الشرق الأقصى".

وأردف: "تابعت الصحافة عن كثب مراحل تطوير هذه المركبة التي حظيت باهتمام خاص من القوات المسلحة اليابانية، لاسيما أنها تتلاءم مع معايير حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأشار جوربجي أوغلو إلى أن المركبة المدرعة التي تنتجها "نورول ماكينة" توفر خدمات مهمة لمجموعة كبيرة من العملاء المنتشرين بين أمريكا الجنوبية وأوروبا وإفريقيا ومنطقة الخليج وآسيا حتى الشرق الأقصى.

طلبات قياسية

وأوضح جوربجي أوغلو أن الشركة عملت على تطوير "يوروك 4x4" ذات المقود الأيمن كإصدار جديد من المركبات المدرعة التكتيكية القادرة على حمل الأحمال الثقيلة ونقلها بسرعة قصوى تصل إلى 140 كيلومتراً في الساعة.

وأشار إلى أن المدرّعة هذه توفر حماية عالية من الألغام والهجمات الباليستية من المستوى 1 إلى 4".

وأضاف: "تجذب المدرعة انتباه العديد من البلدان التي تقدمت بطلبات لاستيراد المدرعة الجديدة ذات المقود الأيمن حتى عندما كانت المركبة لا تزال في مرحلة التصميم".

وختم جوربجي أوغلو حديثه بالإشارة إلى أن "نورول ماكينة" وقّعت عقود توريد للمدرعة "يوروك 4x4" ذات المقود الأيمن مع 4 دول من مناطق جغرافية مختلفة، إحداها أوروبا.