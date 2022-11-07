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استبيان.. الأتراك يختارون اللون البيج الرملي كأفضل لون من ألوان السيارة توغ

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 07.11.2022 10:12
كبادوكيا، البيج الرملي، اللون الفائز بالاستبيان IHA كبادوكيا، البيج الرملي، اللون الفائز بالاستبيان (IHA)

أجرت مجموعة الشركات التركية المصنعة للسيارة الكهربائية المحلية "توغ" TOGG استبياناً حول أكثر الألوان تفضيلا لدى الجمهور.

وقد سبق للشركة ان أعلنت الشركة في بيان أنه سيتم تسويق السيارة توغ بستة ألوان.

وأوضح البيان أن العملاء لديهم حرية الاختيار بين 6 ألوان للفئة "C SUV" تحمل جميعها اسم "ألوان تركيا" كناية لألوان مناطق ورموز في البلاد.

وفي تغريدة نشرتها الشركة اليوم، شكرت المشاركين الـ500.000 الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار أفضل لون من الألوان الستة، وكان الاختيار للون الخامس، البيج الرملي، ويحمل اسم "كبادوكيا"، كناية للون الأرض والمواقع الأثرية بما فيها مداخن الجنيات في منطقة كبادوكيا السياحية الأثرية وسط تركيا.

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