استبيان.. الأتراك يختارون اللون البيج الرملي كأفضل لون من ألوان السيارة توغ

أجرت مجموعة الشركات التركية المصنعة للسيارة الكهربائية المحلية "توغ" TOGG استبياناً حول أكثر الألوان تفضيلا لدى الجمهور.

وقد سبق للشركة ان أعلنت الشركة في بيان أنه سيتم تسويق السيارة توغ بستة ألوان.

Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik.



Renk anketimizin birincisi #Kapadokya oldu.



Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz.#TürkiyeninRenkleri#Togg pic.twitter.com/wUJelsidlT — Togg (@Togg2022) November 6, 2022

وأوضح البيان أن العملاء لديهم حرية الاختيار بين 6 ألوان للفئة "C SUV" تحمل جميعها اسم "ألوان تركيا" كناية لألوان مناطق ورموز في البلاد.

وفي تغريدة نشرتها الشركة اليوم، شكرت المشاركين الـ500.000 الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار أفضل لون من الألوان الستة، وكان الاختيار للون الخامس، البيج الرملي، ويحمل اسم "كبادوكيا"، كناية للون الأرض والمواقع الأثرية بما فيها مداخن الجنيات في منطقة كبادوكيا السياحية الأثرية وسط تركيا.