60.5 مليون مسافر على الخطوط الجوية التركية في آخر 10 أشهر

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، أن عدد مسافريها بلغ 60,5 مليوناً منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى نهاية الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات نشرتها الشركة، الأربعاء، أن عدد المسافرين خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحده، بلغ 6.6 ملايين.

فيما بلغ عدد المسافرين خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني، وأكتوبر 2022، 60.5 مليون مسافر.

في حين بلغ حجم الحمولة التي نقلتها الخطوط الجوية التركية خلال الفترة ذاتها 1,4 مليون طن.

وكانت شركة الخطوط الجوية التركية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن الربح الصافي للشركة في الربع الثالث من العام الحالي بلغ 1.5 مليار دولار.

وأشار بيان صادر عن الشركة، أن 14 بالمئة من إيراداتها خلال الربع الثالث البالغة 6.1 مليارات دولار جاءت عن طريق الشحن.

ولفت أن الخطوط الجوية التركية تمتلك سرباً من بين الأحدث في العالم ويتألف من 290 طائرة 21 منها للشحن.