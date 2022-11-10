مباحثات تركية جزائرية في "التعدين والطاقة والاقتصاد"

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي والثقافي بين تركيا والجزائر اكتسب زخماً، مشدداً أن إرادة حكومتي البلدين ورجال أعمالهما وتصميمهم متواصل لتطوير هذه العلاقات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري محمد عرقاب، بعد لقائهما في العاصمة الجزائر أمس الأربعاء، لبحث العلاقات في مجالات التعدين والطاقة والاقتصاد.

وأشار دونماز أنه ونظيره الجزائري يعملان أيضا كرئيسين مشاركين للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مضيفاً: "لا نقوم فقط بتقييم مجالات الطاقة والتعدين ولكن أيضاً القضايا الاقتصادية الأخرى معاً".

وأعرب عن ثقته بوصول حجم التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار نهاية العام الحالي، مشيراً إلى وجود تعليمات من رئيسي البلدين لرفع حجم التجارة إلى 10 مليارات دولار.

وأكد وزير الطاقة التركي أن الجزائر تمثل التنمية والاستقرار في منطقتها، مؤكداً أنهم سيعملون على تطوير العلاقات على المستوى الإقليمي أيضاً.

من جهته أفاد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أنه بحث مع نظيره التركي تطوير وتنفيذ كافة المشاريع التي تم تحديدها في اللجنة الاقتصادية المشتركة.

شركة تركية جزائرية في تطوير المناجم

كما بحث الجانبان مشاريع في مجال البترول والمنتجات النفطية والتعدين، بحسب تصريحات الوزير الجزائري.

وكشف عرقاب أنه سيتم، الخميس، مناقشة سبل تأسيس شركة جزائرية تركية، ستكون الأولى في مجال تطوير المناجم، بين الوكالة الوطنية للجيولوجيا والتحكم في التعدين الجزائري ووكالة أبحاث واستكشاف المعادن التركية".

وأكد على متانة العلاقات بين شركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي وشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية "سوناطراك".

وأضاف عرقاب أنه بحث مع نظيره التركي أيضاً مسألة تمديد العقود بين "سوناطراك" و"بوتاش" التركية، مشيراً أن الشركات التركية درست أيضاً فرص القيام باستثمارات مشتركة بين البلدين في قطاع المحروقات مع "سوناطراك".