مدرعة "يوروك" التركية ساعدت بتوفير الأمن لزعماء قمة العشرين

شاركت المدرعة "يوروك" إحدى منتجات الصناعات الدفاعية التركية، في تأمين قمة زعماء مجموعة العشرين التي اختتم في إندونيسيا أمس الأربعاء.

ونفذت المركبة المدرعة "يوروك 4x4" التي أنتجتها شركة "نورول ماكينة" التركية للصناعات الدفاعية، أول مهمة لها خلال القمة.

واتخذت السلطات الإندونيسية إجراءات أمنية رفيعة المستوى في جزيرة بالي التي استضافت القمة الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

واستخدمت المركبة بواسطة نخبة قوات العمليات الخاصة والوحدة التكتيكية للشرطة الإندونيسية المعروفة باسم "بريموب" (Brimob) كجزء من التدابير الأمنية المتخذة لقمة مجموعة العشرين.

وتتولى قوة "بريموب" القيام بمهام عالية الخطورة، حيث يتم تجهيزها بمعدات ومستلزمات متطورة للمساعدة في مهامها.

ومن المتوقع أن يتم تزويد قوات "بريموب" بمركبات يوروك جديدة في المستقبل القريب، حيث تتميز المركبة بسرعتها العالية وحماية فائقة مقارنة بالمركبات الأخرى من فئتها.

واستخدمت قوات الأمن الإندونيسية المدرعة "يوروك" في استعراضها خلال معرض "Indo Defence Expo & Forum 2022" الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ووقعت "نورول ماكينة" التركية مذكرة تفاهم مع شركة "بي تي جالا" الدفاعية الإندونيسية على هامش المعرض، لتصنيع مدرعة يوروك رباعية الدفاع بشكل مشترك في إندونيسيا.

مستويات عالية من الحماية

وطورت الشركة التركية مدرعة "يوروك 4x4" لتلبي طلبات القوى الأمنية والعسكرية، وفق أعلى مستويات التنقل والحماية في فئة المدرعات الخفيفة.

وتوفر المدرعة مستويات عالية من الحماية من المتفجرات الباليستية والألغام المصنوعة يدوياً.

ويمكن لها القيام بأدوار العربات القتالية وناقلة الأفراد والمركبات الاستكشافية في مناطق الصراعات بفضل تصميمها المعياري.

وتصل سرعتها القصوى إلى 140 كلم، ويمكن تسليحها بعدد من الأسلحة، مثل طلقات رشاش عياري 7.62 مليمترات و12.7 مليمتراً، فضلاً عن قاذفة قنابل عيار 40 مليمتراً، ومنظومة دفاع جوي ومضاد للدبابات.

ويصل وزن المدرعة إلى 8 أطنان، ولها قدرة عالية على حمل أثقال مفيدة، ويمكنها نقل 11 شخصاً.

يشار إلى أن مدرعة "يوروك" جرى عرضها للمرة الأولى في معرض "إيدف 2017"، وجذبت اهتمام الكثير من الدول عندما كانت في مرحلة التصميم، ووقّعت الشركة التركية عقود توريد المدرعة "يوروك" إلى 4 دول من مناطق جغرافية مختلفة، إحداها في أوروبا.