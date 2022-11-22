وفد سعودي رفيع المستوى يزور تركيا لإجراء محادثات حول الاستثمار

قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي إن وفدا سعوديا كبيرا برئاسة وزير الاستثمار السعودي سيزور تركيا الشهر المقبل، وسط تسارع وتيرة التقارب بين أنقرة والرياض.

وأضاف نباتي في مقابلة مع صحيفة "ديلي صباح" إن الاجتماع سيسعى إلى إضافة زخم للعلاقات الثنائية وسيركز على فرص الاستثمارات الجديدة بين البلدين .

وأردف: "أعتقد أن الاجتماع سيساهم بشكل كبير في تعزيز فرص الاستثمار الجديدة والزخم الذي حققناه في علاقاتنا".

وتحركت تركيا والسعودية هذا العام لإصلاح العلاقات بعد سنوات من التوتر، الذي تصاعد خاصة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، في قنصلية السعودية في إسطنبول.

وتابع نباتي: "لقد كنا على اتصال مكثف مع المملكة العربية السعودية على جميع المستويات في العديد من المجالات، خاصة العلاقات السياسية والاقتصادية، في الفترة الأخيرة".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المملكة العربية السعودية، في أول زيارة رفيعة المستوى منذ سنوات، وأعقبتها زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا في يونيو/ حزيران الماضي.

كما التقى الزعيمان الأسبوع الماضي على هامش قمة زعماء دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وقال نباتي إن الاجتماع أكد العزم على أعلى المستويات على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين تركيا والسعودية كان "أقل بكثير من الإمكانات"، لكنه قال إن الخطوات التي اتخذت في العامين الماضيين ساعدت في ضمان انتعاش جديد.

ولفت وزير الخزانة والمالية التركي إلى ارتفاع حجم التجارة في تركيا من 3.7 مليار دولار عام 2021، إلى 3.8 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022".

وأضاف: "إذا استمر هذا الزخم، فإننا نعتقد أننا سنحقق أرقاماً أعلى بكثير في حجم تجارتنا في الفترة المقبلة."

وأكد نباتي إجراء تركيا محادثات مكثفة مع السعودية حول الاستثمار، مستشهداً بزيارته إلى الرياض الشهر الماضي ولقائه نظيره محمد بن عبد الله الجدعان ووزير الاستثمار خالد الفالح ووزير التجارة ماجد عبد الله القصبي.

وقال الوزير التركي: "لمست اهتماماً كبيراً ورغبة من أشقائنا السعوديين للاستثمار في بلادنا".

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارات تقضي بتشجيع الاستثمار المباشر مع تركيا، وفوض وزير الاستثمار السعودي أو من ينوب عنه بالبدء بإجراء مباحثات مع الجانب التركي في هذا الشأن.

وشدد نباتي في حديثه لـ"ديلي صباح" على أن "بلاده ستنقل نموذج الاقتصاد وإمكانات الاستثمار القوية فيها للمستثمرين في هذا الاجتماع".

يشار إلى أن الحكومة التركية أعطت الأولوية لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الصادرات والإنتاج والاستثمار وخلق وظائف جديدة، كجزء من البرنامج الاقتصادي المسمى "نموذج الاقتصاد التركي" الذي يهدف إلى خفض التضخم عن طريق قلب عجز الحساب الجاري المزمن في البلاد إلى فائض.