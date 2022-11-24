أردوغان: منتجات سوق "الحلال" أصبحت مفضلة للجميع وليس للمسلمين فقط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن سوق "الحلال" اكتسب أهمية في البيئة التنافسية العالمية بفضل منتجاته وخدماته الصحية الموثوقة والنظيفة، ما جعله لكافة فئات المستهلكين وليس للمسلمين فقط.

جاء ذلك في رسالة شارك من خلالها في انطلاق "القمة العالمية الثامنة للحلال" ومعرض "حلال إكسبو 9" للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في إسطنبول، الخميس.

وأعرب أردوغان، في الرسالة، عن أمله في أن تساهم القمة والمعرض في جعل تركيا دولة محورية في مجال اقتصاد منتجات الحلال، وتطوير تجارتها وإيصالها إلى أسواق جديدة.

وينظم المعرض كل من المركز الإسلامي لتنمية التجارة (ICDT) ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (SMIIC)، بدعم من الرئاسة التركية، وتشارك فيه وكالة الأناضول بصفتها شريكاً إعلامياً.

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات المعرض عرض أطعمة حلال من مختلف دول العالم ومن تركيا، ومشاركة طباخين فيها لتقديم أصناف الطعام، تقدم للزائرين لتذوقها، ومواد غذائية ومنتجات متنوعة.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وينتظر أن يحظى باهتمام محلي وعالمي من المهتمين بسوق الحلال، إذ تعد إسطنبول سوقا تجارية هامة وملتقى الاقتصاد ورجال الأعمال والمستثمرين.

فيما تستهدف "القمة العالمية التاسعة للحلال"، للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أعمالاً بحجم مليار يورو تقديرياً.