وزير المالية التركي يلتقي وزير التجارة السعودي في إسطنبول

التقى وزير المالية والخزانة التركي نورالدين نباتي، وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي في مدينة إسطنبول بتركيا.

و قال نباتي، في تغريدة عبر تويتر الأحد، إنه أجرى لقاء مثمراً للغاية مع القصبي.

وأفاد أن الجانبين بحثا خلال المحادثات التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي.

وأضاف وزير المالية والخزانة التركي أنه اتفق مع الوزير القصبي على الارتقاء بالتعاون بين البلدين في المجالات المذكورة إلى مستويات أعلى.

وكان نباتي قال في مقابلة مع صحيفة "ديلي صباح"، الأسبوع الماضي، إن وفداً سعودياً كبيراً برئاسة وزير الاستثمار السعودي سيزور تركيا الشهر المقبل، موضحاً أن الاجتماع سيسعى إلى إضافة زخم للعلاقات الثنائية وسيركز على فرص الاستثمارات الجديدة بين البلدين.