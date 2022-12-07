أنقرة وأبوظبي تبحثان التعاون في مجالي التكنولوجيا والصناعة

أجرى نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجير مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، مباحثات في مجال التكنولوجيا والصناعة في لقاء جمعهما، أمس الثلاثاء، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال الوزير الإماراتي، في تغريدة على تويتر، إنه عقد "اجتماعاً مهماً" مع نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي.

وأضاف الزيودي أنهما بحثا خلال اللقاء "سبل التعاون بين الإمارات وتركيا في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة وصناعات المستقبل"، موضحاً أن "هذه المجالات تعد فرصاً يمكن أن توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، الجاري إنجازها".

بدوره، أعرب كاجير، في تغريدة له، عن شكره للوزير الإماراتي إزاء "الإسهام القوي" الذي يقدمه لتطوير العلاقات بين البلدين.

وفي منشور آخر له، قال نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إنه عقد أيضاً مباحثات مع مستشار وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية عمر السويدي، وبحث معه فرص التعاون والاستثمار بين تركيا والإمارات.

يذكر أن كاجير زار الإمارات للمشاركة في مؤتمر "حوار أبو ظبي للفضاء" الأول من نوعه عالمياً، الذي انطلقت أعماله الاثنين على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.