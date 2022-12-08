أمينة أردوغان تفتتح مركزاً لتدريب الأطفال على مشروع "صفر نفايات"

افتتحت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان، الخميس، مركزاً لتدريب الأطفال على مشروع "صفر نفايات" في العاصمة أنقرة، لزرع الوعي لديهم حول قضايا البيئة.

ويقع المركز في قضاء ألطن داغ، ويأتي ضمن مشروع "صفر نفايات" الذي ترعاه أردوغان.

وقالت السيدة الأولى في تصريح لوكالة الأناضول، إنها تأمل بأن يؤدي نشر الوعي البيئي بين الأطفال وتبنيهم للمشروع ي تسهيل عمل السلطات.

وأعربت أردوغان عن رغبتها في أن يستفيد جميع الأطفال من هذا المركز التدريبي.

ويسعى مشروع "صفر نفايات" إلى تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع ثم إعادة تدويرها، بهدف الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60 بالمئة بحلول 2030.

وعبر المشروع، تم توفير 397 مليون طن من المواد الخام، و315 مليون كيلووات / ساعة من الطاقة، و345 مليون متر مكعب من المياه، و50 مليون برميل من النفط، بين 2017-2020.

كما ساهم المشروع في جمع 17 مليون طن من النفايات الصالحة للاستخدام، وفي تقليل ملياري طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإنقاذ 209 ملايين شجرة خلال الفترة ذاتها.