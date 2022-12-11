وزير الخارجية التركي: استثماراتنا في الجزائر تجاوزت 5 مليارات دولار

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن الاستثمارات التركية في الجزائر تجاوزت 5 مليارات دولار، بزيادة خلال العام الجاري بنسبة 30 %، مقارنة بالعام الماضي، وأن القيمة المستهدفة 10 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء السبت مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، عقب الاجتماع الأول لـ"مجموعة التخطيط التركية ـ الجزائرية المشتركة".

وترأس الوزيران تشاوش أوغلو ولعمامرة رئاسة الاجتماع الذي عقد في العاصمة الجزائر والمعني بمتابعة نتائج مجلس التعاون التركي ـ الجزائري رفيع المستوى.

وأضاف تشاوش أوغلو، بحسب وكالة الأناضول، أن الاجتماع تناول القرارات المتخذة في اجتماع مجلس التعاون التركي ـ الجزائري رفيع المستوى الذي عقد في مايو/ أيار الماضي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أن الاجتماع ناقش فرص التعاون بمجالات التجارة والزراعة وصيد الأسماك والصناعة والطاقة والتعاون البحري والعسكري والصناعات الدفاعية والثقافة والتعليم.

وكشف أن قيمة التجارة الثنائية بين تركيا والجزائر سجلت زيادة خلال العام الجاري بنسبة 30 %، مقارنة بالعام الماضي، ويتوقع أن تتجاوز 5 مليارات دولار.

وأكد عزم تركيا على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للوصول إلى القيمة المستهدفة في التجارة الثنائية والبالغة 10 مليارات دولار، لافتاً أن افتتاح فرع لبنك الزراعة التركي في الجزائر سيكون له مساهمات لتحقيق هذا الهدف.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن عدد الشركات التركية العاملة في الجزائر تجاوز 1400 شركة، وأن قيمة الاستثمارات تجاوزت أيضًا 5 مليارات دولار.

وذكر أن الجزائر توفر فرصاً مهمة جداً في مجال الزراعة، وأن التعاون بين البلدين سيعود بالنفع على جميع المنطقة في ظل زيادة أهمية الأمن الغذائي.

وبيّن أن البلدين يعملان معًا لرفع مستوى الاستثمارات التركية أيضا في الجزائر إلى 10 مليارات دولار وليس التجارة فقط.

وتطرقوزير الخارجية التركي إلى أزمات الطاقة في العالم، مؤكداً أن التعاون بين البلدين له أبعاد مختلفة في هذا المجال مثل تجارة الغاز الطبيعي والتعدين وأنشطة البحث المشتركة.

وقال إنه بحث مع لعمامرة قضايا النقل والشحن البحري والإنتاج المشترك للسفن، والخطوات اللازمة لتعزيز التعاون بالمجال العسكري والصناعات الدفاعية.

ورأى أن رفع عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين تركيا والجزائر إلى 55 بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيزيد من التواصل بين شعبيهما.

كما أعلن تشاوش أوغلو اعتزام البلدين افتتاح مركزين ثقافيين في الجزائر وإسطنبول، معرباً عن شكره للسلطات الجزائرية على دعمها القوي لتركيا في مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي.

ولفت إلى تشابه مواقف البلدين حيال قضية فلسطين، مؤكداً دعم تركيا للمبادرات الجزائرية بشأن المصالحة بين الأطراف الفلسطينية، مشيراً إلى وجود توافق بين تركيا والجزائر بشأن إحلال السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.