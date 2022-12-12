الاستثمارات الدولية في تركيا تبلغ 10.3 مليارات دولار خلال 10 أشهر

كشف رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية براق داغلي أوغلو أنّ الاستثمارات الدولية المباشرة في أول 10 أشهر من العام الجاري بلغت 10.3 مليار دولار.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها داغلي أوغلو في الجلسة الافتتاحية للقمة الأعمال التركية الأمريكية الأولى التي تنظمها جمعية الشركات الأمريكية (AmCham Türkiye).

وأشار إلى أنّ هذا الرقم يعد جيداً بالنسبة للوضع الاقتصادي على الصعيد العالمي، لافتاً إلى تراجع حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة في تركيا بنسبة 3 % مقارنة بأول 10 أشهر من العام الماضي والتي وصلت فيها إلى 10.6 مليار دولار.

وسيتساوى حجم الاستثمارات الدولية المباشرة حتى نهاية عام 2022 مع عام 2021 بحسب توقعات داغلي أوغلو.

وقال داغلي أوغلو إن الشركات الأمريكية مهمة جداً لتركيا من ناحية رقمنة الاقتصاد، مضيفاً: "إنّ مبدأ الاستدامة لا يمكن الاستغناء عنه في جذب كافة الاستثمارات إلى تركيا".

من جانبه، أكد مدير جمعية الشركات الأمريكية في تركيا تانكوت تورنا أوغلو أنّ هدفهم زيادة الاستثمارات وحجم التجارة ودعم تحول تركيا لمركز إقليمي.

وبين أنهم يسعون من أجل حصول الشركاء الأتراك على حصة أكبر من سلاسل الإمداد العالمية.