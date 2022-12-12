صعود طفيف للبطالة في تركيا إلى 10.2 بالمئة في أكتوبر 2022

أظهر التقرير الشهري لسوق العمل في تركيا صعود نسبة البطالة في السوق التركية على نحو طفيف، إلى 10.2 % بنهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، صعودا من 10.1 % في الشهر السابق له.

وأورد التقرير الصادرعن هيئة الإحصاء التركية، الاثنين، الذي يقدم أعداد ونسب العاطلين عن العمل في تركيا بشكل شهري، أن عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية في أكتوبر الماضي، صعد بمقدار 57 ألف فرد مقارنة مع الشهر السابق له، ليستقر إجمالي الأفراد بلا عمل عند 3.53 ملايين فرد.

وبلغت نسبة بطالة الذكور فوق سن 15 عاماً، في السوق التركية 8.6%، بينما سجلت لدى الإناث 13.3 %، وفق التقرير.

ورغم ارتفاع عدد الأفراد العاطلين عن العمل، إلا أن عدد العاملين سجل ارتفاعاً في أكتوبر بمقدار 229 ألف فرد، وبلغ 31.2 مليون فرد على رأس عملهم.

وفي نهاية أكتوبر، بلغ إجمالي عدد القوى العاملة (العاملين والعاطلين عن العمل)، 34.73 مليون فرد.

ونجحت تركيا في خفض نسب البطالة داخل السوق المحلية خلال الشهور التي تلت تفشي جائحة كورونا، مع اتساع أنشطة الأعمال، وعودة الزخم لتدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وفيما يلي مقارنة بين نسب العاطلين عن العمل في عامي 2021 و 2022، وفق تقرير هيئة الإحصاء التركية: