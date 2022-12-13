نائب أردوغان: نسعى مع واشنطن لرفع تبادلاتنا التجارية إلى 100 مليار دولار

أعلنت أنقرة أنها وواشنطن تمضيان قدماً نحو تحقيق هدفهما المتمثل في رفع التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي لحفل توزيع جوائز I AmChamPion 2022 الذي نظمته جمعية الشركات الأمريكية (AmCham Türkiye) مساء الاثنين في إسطنبول.

وأوضح أوقطاي أن العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية تشهد تطوراً في كافة المجالات، مشيراً أنها تقوم على أساس الربح المتبادل.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 31.4 مليار دولار، وأن كلا الجانبين يسعيان لرفع الرقم إلى 100 مليار دولار.

وأردف نائب الرئيس التركي: "يجب على العلامات التجارية الأمريكية أن تتخذ من تركيا مركزاً للإنتاج والتصدير والتجارة، كما يجب على العلامات التجارية التركية أن تزيد من وجودها في السوق الأمريكية".

من جانبه قال رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية براق داغلي أوغلو، إن الاستثمارات الدولية المباشرة في أول 10 أشهر من العام الجاري بلغت 10.3 مليارات دولار.

وأضاف داغلي أوغلو أنّ مبدأ الاستدامة لا يمكن الاستغناء عنه في جذب كافة الاستثمارات إلى تركيا.