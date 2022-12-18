اتفاقية تركية - إسرائيلية لإنشاء أكبر محطة طاقة أمواج في العالم

وقعت بلدية ولاية أوردو التركية الواقعة على البحر الأسود، شمالي تركيا، اتفاقية مع شركة "إيكو ويف باور" الإسرائيلية لإنشاء أكبر محطة طاقة أمواج في العالم، وفقاً لإعلان سفارة إسرائيل في تركيا عبر حسابها على تويتر، الخميس الماضي.

وجرى توقيع الاتفاقية بين شركة "أوران أوردو إينرجي" التابعة للبلدية التركية وشركة "إيكو ويف باور" الإسرائيلية لإنشاء المحطة التي وصفتها السفارة الإسرائيلية بأن طاقتها الإنتاجية تصل إلى 77 ميغاواط وأنها ستكون "أكبر محطة طاقة أمواج في العالم" عند اكتمالها.

ويقع المصنع في ولاية أوردو شمالي تركيا، ومن المتوقع الانتهاء من بنائه بتكلفة تقديرية تبلغ 150 مليون دولار.

كما من المقرر أن تخصص "أوران أوردو إينرجي" 9 حواجز أمواج مناسبة لـ "إيكو ويف باور" لمدة 25 عاماً، فيما ستكون "إيكو ويف باور" مسؤولة عن إنشاء وتشغيل محطة الطاقة، وبيع الكهرباء المولدة من محطة الطاقة وفقاً لحصة الإنتاج المعتمدة التي سيتم تحديدها للموقع.